Bananeira Brass Band e Mão Rítmica Azul fazem apresentação gratuita, neste sábado (06), em Londrina (PR)

Indicada ao Grammy Latino de 2022, a curitibana Bananeira Brass Band é uma das quatro atrações selecionadas para o Circuito Terra Instrumental, festival inédito para celebrar a produção da música instrumental no Brasil. A fanfarra dançante abre a série de pocket shows do projeto cultural em Londrina (PR). A apresentação será neste sábado (06/05), a partir das 19h30, no Cultura Hall. A banda londrinense Mão Rítmica Azul é convidada especial da noite. A entrada é gratuita e crianças podem entrar, acompanhadas dos responsáveis (faixa etária livre). Toda a programação do Circuito Terra Instrumental é gratuita, segue até junho, e pode ser conferida no https://circuitoterra.com.br/.

Uma fanfarra popular dançante brasileira. É assim que a própria Bananeira Brass Band se descreve. Com influências das bandas de rua de New Orleans e da cultura das Brass Bands, o repertório do grupo mistura gêneros musicais que vão do funk ao baião, explorando ritmos dançantes de todas as regiões do Brasil em seu repertório autoral. A discografia da Bananeira Brass Band conta com um EP “#potassioneles gravado em 2018 e um álbum gravado em 2020 intitulado “Feira Livre” , indicado ao Grammy Latino 2022 na categoria Melhor Projeto Gráfico de um Álbum.

A Mão Rítmica Azul é um projeto de música instrumental de Londrina. São composições do Paulo Turazzi arranjadas para quarteto numa estética que mistura rock progressivo com jazz fusion e outras influências, com destaque para a estética lo-fi e música cinematográfica, evocando paisagens na mente do ouvinte. Melodias emblemáticas, mas ao mesmo tempo incomuns, harmonias que lembram o oceano profundo e o sublime, com improvisos ao vivo, caracterizam bem o grupo.

Circuito Terra Instrumental no Paraná

Ao lado da fanfarra curitibana, para a estreia do Circuito Terra Instrumental, os curadores do festival, Ricardo Rodrigues e Maithe Bertolini, selecionaram também o grupo Hoovaranas; a pianista Lilian Nakahodo e a Orquestra Paranaense de Viola Caipira para compor a programação. Além dos shows, compõem o eixo principal das ações do programa uma residência artística, a gravação de um videoclipe e oficinas de audiovisual, disponibilizadas de forma gratuita.

O Circuito Terra Instrumental é viabilizado via Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Syngenta Proteção de Cultivos e realização da Brahmi Cultural, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Serviço:

Pocket Show Circuito Terra Instrumental

Data: 06/05/2023 – Sábado

Horário: 19h30

Local: Cultural Hall – R. Prof. João Cândido, 1156 – Centro – Londrina/PR

Artistas: Mão Rítmica Azul (Londrina) e Bananeira Brass Band (Curitiba)

Entrada Gratuita

Classificação Etária: Livre