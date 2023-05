MANCHETE DOS JORNAIS DESTE SÁBADO, 06 DE MAIO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

Banco espera acordo ‘razoável’ com a Americanas até junho

Bradesco registra lucro de R$ 4,28 bi no 1º trimestre

Eletrobras abre PDV para cortar 1,5 mil

Falta de peças ainda é gargalo para indústria de máquinas agrícolas

Ministro diz que acordo com aeroporto do Galeão é ‘improvável’

Travando o desenvolvimento:Privatizar o Porto de Santos está ‘fora de cogitação’, diz França

Energia deve ter investimento de R$ 56 bilhões, diz ministro

CNI defende limites em regimes especiais de tributação na reforma

‘Pode haver corte de juros no Brasil a partir de agosto, mas com rombos fiscais é incerto

Corte no juro fica um pouco mais longe com o gasto do governo federal

União quer maior poder de voto na Eletrobras

FOLHA DE S.PAULO

Agrishow trava rotina e gera caos em Ribeirão Preto

Transferência por DOC vai acabar até fevereiro de 2024

Emprego tem forte alta nos EUA e impulsiona Bolsas

Lula envia ao Congresso nova política de valorização do salário mínimo

Projeto retoma proposta de voto de qualidade no Carf

Contribuinte pode ter selo de bom pagador

Minas e Energia e Aneel dizem aguardar o TCU

Atraso em solução para térmicas adia alívio de 5,2% na conta de luz

Lula vai ao Supremo para tentar ampliar poder da União na Eletrobras

Seleção do terreno será prioridade em novos editais do Minha Casa, Minha Vida

O GLOBO

A volta, agora oficial, ao normal – OMS decreta fim da emergência da covid-19, que nos mudou para sempre

Regulação do trabalho por aplicativo não pode repetir clichês sindicais

‘A igualdade hoje é uma urgência, assim como a questão climática’

Salário mínimo: nova política terá impacto de R$ 82,4 bi até 2026

Haddad diz que ainda não sabe como isentar de IR quem ganha R$ 5 mil

Quanto vale a nota de 2 mil pesos argentinos?

‘Funcef ficou na pagina local policial, queremos ir só para a de investimento’

Lula vai ao STF para ampliar poder na Eletrobras

Planos de saúde: Reajuste de contrato coletivo para pequenas empresas chega a até 35,9%

SEMANA S.PAULO

Governo do Estado propõe salário mínimo de R$ 1.550 para SP

Aumento previsto é quatro vezes maior do que a inflação acumulada nos últimos 12 meses

Maio Amarelo: campanha do DER conscientiza sobre segurança no trânsito

Óculos simuladores de embriaguez, Escape Room e palestras escolares buscam transformar crianças e jovens em multiplicadores da campanha

Governo de SP atrai mais de R$ 40 bilhões em investimentos privados

Novos negócios impulsionam cadeia produtiva, geram empregos e levam desenvolvimento a todas as regiões do estado

Com apoio do Governo de SP, Agrishow bate recordes de público e negócios

Maior feira agrotecnológica da América Latina reúne mais de 195 mil visitantes em Ribeirão Preto e movimenta inéditos R$ 13,3 bilhões.

“A agilidade foi crucial”, diz mulher socorrida pela PM após dar à luz em rodovia

Helicóptero pousou na Rodovia dos Imigrantes para atendimento; mãe e o bebê prematuro foram levados ao hospital estadual do Mandaqui. Devido à gravidade da situação, foi solicitado apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar para levar o bebê e a mãe para o hospital. “A gente reverteu a parada respiratória e conseguimos estabilizar a criança.

InvestSP firma parceria com agência francesa para atrair investimento para o Estado

Business France confirmou interesse em projetos de transição energética e do PPI-SP, programa que deve injetar R$ 180 bi em capital privado

SEGURANÇA Governo de SP compra 800 espingardas calibre 12 para a Polícia Civil

Investimento estadual foi de mais de R$ 5,2 milhões e faz parte do plano de modernização dos equipamentos das forças de segurança

Agrishow: turismo rural e gastronomia reforçam potencial de negócios no campo

Participante de estande do Governo de SP une plantação de palmito e culinária regional para atrair visitantes a fazenda no Vale do Ribeira

Produtores comemoram crédito para máquinas: “Vai alavancar minha produção”

Governador Tarcísio de Freitas entregou títulos de terra e tratores a juros zero para agricultores familiares em visita à Agrishow

Governo de SP viabilizará R$ 200 milhões em linha de financiamento para agroindústria

Medida foi anunciada pelo governador Tarcísio de Freitas durante a Agrishow 2023

Dia do Trabalho: programas do Governo de SP oferecem 60 mil vagas para jovens

Empresas do setor privado estimam até agora mais de 6 mil postos entre empregos diretos, indiretos e temporários

Com reforço policial, caem roubos e furtos nos Campos Elíseos e Santa Cecília em abril

Número de prisões no centro da capital sobe 53% no primeiro trimestre, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública

Habitação: Governo investe R$ 46,4 milhões em quatro cidades da região de Campinas

Entregas incluem casas para famílias de baixa renda e idosos e regularização fundiária em Casa Branca, Rio Claro, Americana e Santa Bárbara

Torneios da Etec de Esportes reúnem mais de 13 mil estudantes do CPS

Até junho, alunos de cerca de 80 Etecs e Fatecs disputarão medalhas em atletismo, basquete, futebol, canto, dança, xadrez e tênis de mesa

“Virada de chave”, diz produtor de cana sobre parceria com Instituto Agronômico

Um dos beneficiados pelo convênio com o IAC de SP, agricultor utiliza estande da pasta na Agrishow para atrair clientes

Região de Araraquara e São Carlos abre audiências públicas do PPA 2024-2027

População de 26 cidades da RA Central do estado pode sugerir melhorias ao Governo de São Paulo; primeira audiência acontece nesta quinta (4)

Turismo Rural: produtos artesanais são atrativos para destinos no campo em SP

Pavilhão na Agrishow coloca o público em contato com agricultores artesanais e convida para destinos turísticos rurais no interior do estado

Entenda como funciona o Radar Anticorrupção

Plano foi lançado nesta quarta-feira (3) junto com uma série de medidas de prevenção e punição contra fraudes e desvios éticos. O cidadão vai poder acessar todas as ações e saber tudo o que está sendo feito em São Paulo na luta contra a corrupção, a fraude e os desvios éticos. Conhecendo as melhores estratégias e práticas internacionais na luta anticorrupção, nós estamos trazendo isso para o Estado. Qual é a importância do programa? A importância é enorme. Primeiro porque o cidadão paga os impostos com a esperança de ter os melhores serviços públicos. Então, se você não tem desvios, já tem uma maior quantidade de recursos voltados para a entrega de políticas públicas ao cidadão. E também retomamos algo que foi se perdendo com o tempo, que é a confiança dos cidadãos nos seus representantes e nas instituições públicas. A gente espera, com essas ações, fazer com que o cidadão volte a confiar no Estado e na aplicação de recursos que saem do suado imposto pago com a força do seu trabalho.

Governo de SP envia à Alesp proposta de aumento salarial para policiais

Projeto de lei prevê reajuste médio de 20,2% para forças de Segurança Pública de São Paulo; carreiras iniciais terão aumento maior

A SEMANA PARANÁ

Estado alerta para impacto dos acidentes de trânsito para o SUS

Ocorrências envolvem atendimento pré-hospitalar, internamento e reabilitação, além de possíveis consequências socioemocionais. Em 2022, o custo só de internações hospitalares por lesões decorrentes de acidentes chegou a R$ 18 milhões no Paraná.

Governador destaca a força do agro paranaense na abertura da Expoingá

Ratinho Junior citou a safra recorde de soja e o crescimento da industrialização dos produtos primários. Em dez dias de evento, a Expoingá espera receber meio milhão de pessoas e movimentar R$ 720 milhões em negócios.

Com apoio do Estado, nova fábrica de produtos zero açúcar vai gerar mil empregos em Marialva. A empresa foi enquadrada no programa de incentivos fiscais do Estado. Com investimento de R$ 20 milhões, ela vai dobrar sua capacidade produtiva, gerando 170 empregos diretos e mais de 900 indiretos.

Estado alerta para golpe com mensagens falsas sobre empréstimos consignados

Golpistas utilizam os aplicativos de mensagem e chamadas telefônicas para entrar em contato com propostas de contratação de empréstimos com desconto na folha de pagamento ou afirmam que o cidadão está em atraso com as parcelas de um suposto contrato e exigem o pagamento dos juros.

Governador participa da inauguração de nova planta industrial de empresa de Maringá

Ratinho Junior participou da inauguração da nova planta industrial da Cimflex, de Maringá, que trabalha há 18 anos com a reciclagem de embalagens de defensivos agrícolas, transformando-as em uma série de produtos que atendem a construção civil e outros segmentos.

Com vitrine tecnológica, Ceasa de Maringá ganha novo espaço para modernizar hortifruticultura. Equipamento receberá de R$ 750 mil e será utilizado para difusão e transferência de tecnologias de produção, tanto convencional quanto orgânica. Com a iniciativa, agricultores, profissionais e estudantes do Noroeste terão acesso a inovações para melhorar a produção em suas propriedades.

Vai para a 49ª Expoingá? Turismo no Caminho das Águas pode completar a viagem

O turismo rural entra na programação das famílias. No Noroeste há atividades para muitos gostos: ecoturismo, aventura, cultura e circuito religioso. Segmento é um destaque da Expoingá, que acontece em Maringá, polo do Noroeste.

Com apoio do Estado, produtores de Nova Tebas investem para produzir polpa de frutas

Com R$ 541 mil, Cooperatvama instalou placas de energia solar e equipamentos para captação de água da chuva e para melhoria na agroindustrialização de frutas orgânicas. Comercialização da polpa é o próximo objetivo.

SANEAMENTO BÁSICO- saúde e qualidade de vida

Sanepar apresenta edital de PPP para acelerar obras de saneamento em 16 cidades na B3

Parceria público-privada irá atender 16 municípios do Centro-Litoral para atingir meta de universalização em esgotamento sanitário. O prazo do contrato será de 24 anos e 5 meses para a execução das obras, operação e manutenção dos serviços de coleta, transporte, tratamento de esgoto e destinação do efluente.

No Dia Mundial de Higienização de Mãos, Saúde reforça a importância do hábito

Seja com água e sabão ou com preparação alcoólica 70%, o ato é um dos principais meios para reduzir a transmissão de micro-organismos causadores de doenças infecciosas.

BRDE Labs 2023 promove workshop sobre liderança para empresas do programa

Nessa etapa, as empresas participantes recebem treinamento para que possam elaborar os desafios que deverão ser solucionados com as propostas de startups. O tema desse ano é Inovação e Equidade.

Nova Estação de Tratamento de Esgoto amplia atendimento da Sanepar em Ivaiporã

Estrutura inaugurada pelo governador Ratinho Junior recebeu um investimento de R$ 51,4 milhões e é uma das mais modernas do Estado. Ela vai transformar esgoto em fertilizantes para agricultura familiar.

Colheita de feijão avança no Paraná e a expectativa é de aumento na produção

Assunto é tratado no boletim semanal elaborado por técnicos do Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. O informativo também aborda fruticultura, milho e soja, trigo e bovinocultura de corte.

Detran-PR alerta para golpes com sites falsos que cobram agendamento

Todo e qualquer agendamento no Detran deve ser feito pelo site oficial (final “pr.gov.br”) e não tem custo. O órgão ainda orienta qualquer cidadão que necessite de agendamento ou qualquer outro serviço que utilize os serviço digitais oficiais ou telefone para alguma unidade.

Construção do parque urbano de Cianorte vira referência no combate à erosão no Noroeste

O investimento do Governo do Estado, por meio do IAT, é de R$ 4 milhões. O índice de conclusão é de 33% e a expectativa é que o parque entre em funcionamento no segundo semestre deste ano.

Maio Amarelo: Polícia Penal promove ações de educação no trânsito e prevenção de acidentes. A Escola de Formação e Aperfeiçoamento Penitenciário, através do Núcleo de Instrução Veicular, desenvolve ações voltadas à conscientização da segurança viária, auxiliando no principal propósito da campanha: redução de índices de acidentes, óbitos e feridos no trânsito.

Consórcio do Centro do Estado é o primeiro a aderir ao sistema de atenção à sanidade agroindustrial.Agora, o Consórcio Intermunicipal CID Centro, que reúne 31 municípios, poderá indicar agroindústrias de sua área de abrangência para que, cumprindo as normas higiênico-sanitárias e as legislações do setor, vendam seus produtos para todo o Paraná.