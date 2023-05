Procon de Cambé apreende produtos vencidos e autua supermercado da cidade

Em operação realizada nesta quinta-feira (4), o Procon de Cambé, órgão de proteção e defesa ao consumidor, apreendeu oito caixas de produtos vencidos em um supermercado do município, a partir de denúncia feita pela ouvidoria. E para cessar a exposição a alimentos que possam trazer um risco de saúde ao cliente, o departamento fará uma força-tarefa em outros estabelecimentos nos próximos dias.

O coordenador do Procon em Cambé, Willian Train, relatou que recebeu uma denuncia, através da Ouvidoria do município, de que um supermercado estava comercializando produtos vencidos. Através da fiscalização, foi constatado que vários itens estavam de fato com validade vencida, como leite em pó, doce de leite, xampu, suco em pó e outros, sendo apreendidos e retirados das gôndolas. Agora, as mercadorias serão destinadas ao lixo e as embalagens recicladas.

Além da apreensão da mercadoria, o supermercado também foi autuado. “Fizemos um termo de constatação, onde é redigida a autuação com todos os produtos vencidos que foram retirados, e com isso o mercado, a partir dessa notificação, tem um prazo para apresentar a sua defesa. Posteriormente, o Procon irá avaliar se será aplicada a penalização com multa. O valor depende de acordo com o faturamento do estabelecimento ou se há reincidência, por exemplo, mas pode chegar em torno de 20 a 30 mil reais”, disse Train.

O coordenador ainda faz um alerta para o cliente, que pode ajudar a evitar o consumo de alimentos vencidos. “No Procon nós verificamos que grande parte dos consumidores ainda não possuem o costume de verificar o prazo de validade. Eles simplesmente vão na gôndola, pegam os produtos e colocam no carrinho. Recomendamos que todos criem esse hábito, fiquem atentos e olhem os prazos, já que itens vencidos podem causar problemas de saúde. E se achar algum produto vencido, procure o gerente da loja e comunique ele.”

Diante da denúncia, o Procon afirmou que irá fazer uma força-tarefa de fiscalização em todos os supermercados de Cambé, buscando garantir mais segurança ao consumidor na hora da compra.