Cambé registra 307 casos de dengue; 95% dos focos do mosquito estão dentro das casas

A Secretaria Municipal de Saúde de Cambé divulgou os dados atualizados da dengue na cidade. O novo relatório registra 6.144 notificações, 307 casos confirmados da doença e nenhuma morte.

No entanto, outros dados chamam atenção: 95% dos focos do mosquito transmissor da dengue na cidade estão dentro das residências ou em terrenos particulares. Com isso, já foram recolhidos em torno de 70 toneladas de lixo por meio dos mutirões e aplicada cerca de R$ 58 mil em multas por conta do mato alto em propriedades privadas. Mensalmente, a Prefeitura faz a roçagem de cerca de 2 mil quilômetros de áreas públicas, o que equivale a 280 campos de futebol do tamanho do Maracanã.

“Combater a dengue é uma tarefa de todos, é preciso o apoio da população. Cada um tem que fazer a sua parte na sua casa, nos seus terrenos. Se não houver uma mobilização, vamos ver os números aumentar e a situação ficar cada vez mais complicada”, convocou o prefeito Conrado Scheller.

A coordenadora dos serviços de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde de Cambé, Nelci Mariano, ressaltou a importância de manter o quintal limpo e bem cuidado. “Se cada um fizer a sua parte, vistoriar os quintais e cuidar dos locais que podem se tornar possíveis criadouros pelo menos uma vez na semana, já fará uma grande diferença e ajudará a evitar com que mais pessoas fiquem doentes”.

E para auxiliar a diminuir os focos nos quintais, a prefeitura segue promovendo os mutirões de limpeza feitos pelas Secretarias da Saúde e Meio Ambiente. No próximo sábado (6), os caminhões irão passar na área de abrangência das Unidades de Saúde do Novo Bandeirantes e do Algacyr Ferreira, a partir das 8h. A coordenadora enfatizou que os moradores da região tirem um tempinho, façam a limpeza dos quintais e coloquem os lixos nas calçadas antes desse horário para que os funcionários possam recolher, ajudando no combate à doença.