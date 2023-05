MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEXTA-FEIRA, 05 DE MAIO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

Câmara aprova projeto que exige salários iguais entre gêneros

ANP autoriza Petrobras a retomar produção na BA

‘Não vamos matar a galinha dos ovos de ouro’

Cai busca de bancos por crédito emergencial do Fed

Bancos vão deixar de oferecer DOC e TEC

Governo fala em debater marco legal no Senado; oposição pede pressa

IBGE prorroga de novo coleta de dados do Censo

13º dos aposentados será pago em maio e junho

Câmara aprova projeto que equipara salário de homens e de mulheres

Vitória do governo no STF tem efeito incerto, apontam especialistas

A pedido de Haddad, Mendonça libera ação estimada em R$ 90 bi pela União

Caçada a bando que atacou cidade de MT dura 25 dias e tem 15 mortos

Avião tem princípio de incêndio e paralisa voos no Santos Dumont

Sistema do Exército passou a ser unificado

PF prende 49 caçadores, atiradores e colecionadores (CACs) e recolhe armas

Justiça libera R$ 1 bilhão em recursos de royalties para São Sebastião

Luciana Antonini Ribeiro: A reindustrialização a partir da economia circular

Fabio Giambiagi: Inflação: proposta salomônica

Análise Gesner Oliveira: Congresso tem a chance de corrigir retrocesso de decretos de saneamento

Em defesa da liberdade de imprensa

Os inquéritos do fim do mundo

Luz no fim de um longo túnel

Haddad avalia indicar seu braço-direito para BC

Lula antecipa 13° de 30 milhões de beneficiários da Previdência

Desafios vão da competitividade ao total de estaleiros em operação

Transpetro quer voltar a construir navios no país

Fazenda conseguirá aumentar receita, avalia relator

Mendonça volta atrás e atende a pedido de Haddad

Rendimento médio mensal feminino é 21% menor que o masculino

Câmara aprova projeto de igualdade salarial entre homem e mulher

Governo dos EUA pressiona ‘big techs’ a limitar riscos da inteligência artificial

Câmara corrige retrocesso promovido por Lula no Marco do Saneamento

Restaurar controles da LRF é crítico no arcabouço fiscal

Anvisa autoriza mais de 40 exames nas farmácias

Ameaça alada: Cientistas buscam em morcegos da Amazônia possíveis fontes de doenças

Mesmo com nova regra fiscal, déficit do governo pode persistir até 2031

Governo antecipa 13º para 30 milhões de beneficiários do INSS

Congresso usa derrota de Lula como alerta para diálogo na pauta de Haddad

Mendonça valida julgamento do STJ sobre ICMS

Haddad estuda indicar número 2 da Fazenda para diretoria do BC

Taxas futuras caem após manutenção da Selic em 13,75%

Campos Neto acha que sabe mais em debate sobre juros, diz Lula

Trabuco pede paciência e diz que país não deve ser refém de dogmas

O que propõe a nova regra fiscal

Mesmo com nova regra fiscal, déficit do governo pode persistir até 2031

BB bate recorde de negócios na Agrishow

Daniella Meggiolaro e outros: Golpetismo não se combate com violação de direitos

Bruno Dantas e José Roberto Afonso: O que conta para as contas públicas

OFICIALIZADA O USO POLÍTICA DA LEI JÁ EXISTENTE Aprovada proposta de igualdade salarial de gênero.Proposta sanciona empresas que pagarem salários diferentes para homens ou mulheres que ocupem a mesma posição

FALÊNCIAS EM CASCATA Via registra prejuízo de R$ 297 milhões até março. A receita líquida da companhia caiu 0,6% em um ano, para R$ 7,3 bilhões

ECONOMIA LULA ESTAGNADA Redes de varejo sofrem com juros altos, crédito escasso e inadimplência elevada. Num cenário de consumo mais fraco, mesmo companhias líderes de mercado, historicamente mais protegidas das crises, também têm sido castigadas

TAXADD ANTI-DESENVOLVIMENTO: União pode ter dificuldade em taxar incentivos

Governo federal espera arrecadar R$ 70 bilhões pelas contas do ministro Fernando Haddad ou R$ 47 bilhões por ano, segundo estimativa da Receita Federal

SEM AVAL OU CREDENCIAL: Lula cobra articulação política. Para o presidente, se o ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, conseguisse repetir no Congresso a capacidade de articular que teve no Conselhão “iria facilitar muito a vida”

EXEMPLO DOS REPRESENTADOS: Receita mira despesas de saúde falsas

Força-tarefa vai investigar 35,2 mil contribuintes que informaram despesas inexistentes para reduzir o tributo devido; fraudadores poderão receber punições administrativas ou até penais

SOBREVIVENTES DOS JUROS: Projeções para o PIB do 1º tri estão em alta

Entre analistas, a perspectiva é de que a atividade ficará mais fraca passados os três primeiros meses do ano

OPORTUNIDADE EM MEIO A CRISE: Grupo Solví vai investir R$ 1 bi em rejeitos

Segundo Carlos Villa, presidente do conselho de administração da companhia, o setor de resíduos não avança na velocidade que se gostaria, mas mudar é um caminho sem volta

NO PRIMÁRIO DA CBA DA ECONOMIA: No G7, Haddad discute reforma do Banco Mundial e encontra Yellen. Titular da Fazenda também terá conversas sobre economia verde com Joseph Stiglitz e reuniões com ministros da economia da Índia e do Japão

DIANTE DA RADICALIZAÇÃO Embaixadora fala em relação ‘duradoura’ de EUA e Brasil

Enviada americana tem conversas para ‘aparar arestas’ das declarações de Lula sobre a guerra na Ucrânia

QUEM ESPERA NÃO SOBE O MORRO: Otimismo com PIB de 2023 persiste, mas tem fôlego curto. Analistas mantêm previsão de atividade enfraquecida após 1º tri, mesmo com desaceleração lenta de serviços e varejo

ENTRE VOLTAS E IDAS NOS AJUSTES No longo prazo, país deve crescer 1,9%, prevê Tendências. Cenário considerado mais provável leva em conta meta de inflação maior e arcabouço fiscal crível

O TIRO NO PÉ Operação mira falsa despesa de saúde no IR

Ação da Receita acontece no momento em que Haddad promete endurecer fiscalização para elevar arrecadação

SOB ORDEM SE NÃO FOR BANDIDO E ESTIVER ARMADO VAI PRESO: 49 são presos em ação da PF contra donos de armas.Operação aconteceu um dia após fim do prazo para recadastramento de armas de fogo permitidas e de uso restrito no país

ENTRE IDAS E VOLTAS A RADICALIZAÇÃO Governo pode editar MP se decreto cair no Senado. Alternativa é cogitada em caso de o Senado também derrotar Planalto em votação

MEIOS DE CONTROLE NAS REDES E OUTROS USOS Pacheco propõe marco regulatório para uso de IA. Presidente do Senado apresenta projeto de lei que consolida propostas, estabelecendo direitos e classificação de risco

ATRASOS DO ARCABOUÇO, ENTRE IDAS E VOLTAS Aliados de Lula tentam evitar que CPI de 08/01 atrapalhe arcabouço.Governo Lula busca organizar a articulação política e cumprir promessas do Planalto, como a liberação de emendas

SAINDO DA SEARA A INCONSTITUCIONALIDADE STF forma maioria para anular indulto a Silveira. Apenas Nunes Marques e Mendonça mantiveram perdão de Bolsonaro a ex-deputado que insultou ministros do Supremo e incitou à violência

A FÉ AMEAÇADA ‘O povo brasileiro tem espírito muito conservador’

Presidente da entidade, Dom Jaime Spengler repudia mistura entre fé e política e diz que esquerda deve mudar discurso ao buscar cristãos

O MUNDO EM CRISE Varejo aposta na coroação de Charles III para afastar crise

Família real britânica sempre foi sinônimo de negócios, 686 marcas ostentam o selo real conferido por Elizabeth II

MUDANÇA NA TRAJETÓRIA DA ECONOMIA Retomada da China dá sinais crescentes de desequilíbrio.Índice PMI industrial contraiu pela primeira vez em meses, enquanto turismo e lazer receberam impulso do fim da política de covid-zero

PREVISÃO DO CAOS Consumo apático se espalha e afeta até varejo resiliente

Juros elevados, inadimplência e fraco volume afetam operações; redes ainda enfrentam questões pontuais de seus próprios negócios

NO CONTROLE RADICAL EM OPERAÇÃO Empresas chinesas terão de apertar checagem de segurança de auditores. Intervenção é o mais recente sinal da crescente preocupação das autoridades reguladoras chinesas em controlar informações corporativas sensíveis

SUGANDO OS LUCROS A DERROCADA Margem zero e uso de caixa derrubam ação da Embraer após balanço.Resultado no 1º tri veio abaixo do esperado e houve consumo de caixa de R$ 2 bi

EMPRESA PRIVADA SOBREVIVENTE Presidente da Dexco prevê ano “brigado”

A empresa terminou o ‘primeiro trimestre’ com redução de 31% no lucro líquido, em relação ao mesmo período de 2022

OPERAÇÃO FINANCEIRA ‘Inteligência artificial está mudando totalmente o jogo’, diz diretor do BB. O serviço “Minha finanças” – ferramenta de gestão financeira pessoal do BB, lançada em maio de 2022 – tem cerca de 4 milhões de usuários e já acumula mais de 1 bilhão de transações nos últimos 12 meses

FUTUROS alcoólicos puxam venda da Ambev em volume

Grupo prevê seguir aumentando margens no ano com aposta em marcas premium e ganhos de eficiência. Heineken vai investir R$ 1,5 bi para expandir produção no Nordeste

Os investimentos estão direcionados às fábricas instaladas em Pernambuco e na Bahia

AINDA SEM TAXADD Biodiesel, farelo e melhora da safra no RS elevam resultados da 3tentos. Lucro líquido da empresa cresceu 82% no primeiro trimestre, para R$ 103,3 milhões.

O PÃO EM GUERRA Guerra afeta margens de moinhos de trigo no país

Conflito na Ucrânia, que elevou custos de produção e preços do cereal, pesou sobre as empresas

PRODUÇÃO SEM INVESTIMENTO Sem armazém, produtor de grãos ‘perde’ R$ 30 bi

Estimativa para 2022/23 considera queda de prêmios de exportação, volume de embarques e taxa de câmbio previstos para a temporada

VENCENDO ARESTAS Taxas caem e sustentam bolsa após Copom

Sinais suaves em decisão do BC dão apoio à queda dos juros futuros; dólar se mantém em R$ 4,99

NO CONTROLE DESTE PODER QUEM GANHA MESMO? Bradesco tem lucro de R$ 4,3 bilhões

Resultado ficou acima do esperado, mas inadimplência ainda aumentou

TEMPESTADE A VISTA Governo espera maioria no Copom até o fim do ano

Na prévia da reunião do conselho econômico, Haddad ‘sorri’ para possível indicação de Galípolo

PERIGO PARA O INVESTIDOR Quanto custa uma letra errada ao investir?

Outro dia fiquei sabendo da história de um amigo e do seu plano de previdência privada. Uma pequena tragédia

DIFICULDADE PARA TAXADD União terá dificuldades para tributar incentivos

Tributaristas afirmam que cobrança de IRPJ e CSLL estaria permitida somente em casos específicos

O CONSUMIDOR VAI PAGAR Mendonça decide suspender liminar

Em 40 páginas, o ministro explica porque mudou de ideia e derrubou a decisão que suspendia os efeitos do julgamento do STJ sobre a tributação de empresas que recebem incentivos fiscais

TENTANDO O EQUILÍBRIO EM MEIO AO CAOS FINANCEIRO Justiça mantém IPI no cálculo de crédito de Cofins. É, segundo advogados, a primeira decisão que se tem notícia depois que a Receita Federal restringiu o uso do imposto federal