2ª etapa da Copa TCL de Cross Country será sediada em Cambé

Cambé recebe neste domingo (7), a 2ª etapa da Copa TCL de Cross Country. A competição irá acontecer na fazenda Flor da Mata, atrás da Belagrícola, e contará com motos e pilotos de 11 categorias diferentes. O evento tem apoio da Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

O primeiro treino de reconhecimento do circuito ocorre das 10h às 10h30 para as categorias XC 45 (pilotos acima de 45 anos), XC 50 (pilotos acima de 50 anos), XC 5A (motos importadas iniciantes) e XC 5B (motos nacionais iniciantes). O segundo treino será das 10h40 às 11h10 para as categorias XC 2 (motos esp. 2T acima de 155 cc. e 4T acima de 251 cc.), XC 1 (motos esp. 2T até 150 cc e 4T até 250 cc.), XC 35 (pilotos acima de 35 anos) e XC 4 (motos nacionais – Força Livre). O terceiro treino está previsto para começar às 11h20 e se encerrar às 11h50 para as categorias TN230 (trilheiros nacional 230 cc.), TN250 (trilheiros nacional 250 cc.) e TFLE (trilheiros Força Livre Especial).

Já as provas ocorrem na parte da tarde. A primeira largada será às 13h para as categorias XC 45, XC 50, XC 5A e XC 5B. A segunda largada ocorre às 14h para as categorias XC 2, XC 1, XC 35 e XC 4. Por fim, às 15h, largam as categorias TN230, TN250 e TFLE.

A secretária de Esportes e Lazer, Telma Gamba, disse que mesmo com a modalidade de Cross Country não sendo habitual, vem ganhando muita repercussão e adeptos e, com isso, está ansiosa pelo evento. “Para nós da Secretaria é sempre uma satisfação muito grande estar apoiando e abrindo as portas do município para eventos oficiais como esse. Portanto, fica o nosso convite a toda a população de Cambé que queira prestigiar”, concluiu.

As inscrições custam R$ 150 no site da Agenda Off Road até às 17h do dia 06 de maio. No dia do evento, até às 09h, as inscrições irão custar R$ 180. Maiores informações com o organizador do evento, Laerte Paquinha, no telefone (43) 99995-5546.