O governador do Paraná Carlos Massa Júnior (Ratinho Junior ) assinou um novo decreto na tarde desta terça-feira (30/06/2020), que suspende atividades econômicas não essenciais por 14 dias.

As medidas mais restritivas e tem por objetivo achatar a curva de contágio e diminuir o número contágios e de mortes por Covid-19 no Estado do Paraná e devem ser seguidas já a partir do dia 01 de julho.

Cidades :

A ordem se aplica imediatamente em sete regionais de saúde do Estado, sendo Curitiba, Foz do Iguaçu, Cascavel, Cianorte, Londrina, Cornélio Procópio e Toledo. Isso significa que os municípios dessas regiões também serão afetados. Ao todo são 134 cidades que devem fazer valer as suspensões do novo decreto. No final da matéria a lista das cidades.

Estabelecimentos suspensos

Estão suspensos o funcionamento de shopping centers, galerias comerciais, comércios de rua, feiras livres, salões de beleza, barbearias, clínicas de estética, academias de ginástica e clubes. Segundo o decreto, essa suspensão deverá ser reavaliada periodicamente, sempre dependendo da evolução da pandemia do novo coronavírus.

Lanchonetes e restaurantes

Bares, casas e similares também estão suspensos. Estes serviços apenas poderão ser ofertados por meio de entrega de produtos em domicílio (delivery), retirada expressa (drive thru) e retirada em balcão (take away).

Postos e conveniências

As conveniências de postos de gasolina estão proibidas de funcionar. Apenas aquelas que estão localizadas em rodovias poderão continuar funcionando sem horário definido.

Parques

Parques, praças, passeios, equipamentos de musculação e mais atividades coletivas ao ar livre estão suspensas.

Transporte coletivo

O funcionamento de transporte coletivos é autorizado apenas para o atendimento de passageiros que atuam ou necessitam utilizar serviços essenciais. Funcionando com quantidade limitada ao número de assentos e proibindo que passageiros faça o trajeto em pé.

Supermercados

Mercados, supermercados e similares são autorizados somente de segunda-feira a sábado, com horário de funcionamento limitado das 07 às 21 horas. E deve ficar limitado a 30% da sua capacidade total, devendo ser controlado com senha. O indicado é a entrada de somente um membro da família.

Orientações profissionais

O decreto também determina que reuniões de caráter profissional ou particular devem ser realizadas virtualmente e, quando essenciais, em no máximo cinco pessoas com afastamento físico para diminuir o risco de contágio.

O decreto leva em consideração o início do inverno e as baixas temperaturas que causam um aumento sazonal da circulação de vírus respiratórios. Além disso, o “Projeções COVID-19”, de 24 de junho, do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), aponta uma previsão de cerca de 32 mil casos totais até o dia 05 de julho de 2020.

Confira abaixo os município da abrangência do Decreto:

9ª Regional de Saúde – Foz do Iguaçu

Municípios de abrangência

Foz do Iguaçu

Itaipulândia

Matelândia

Medianeira

Missal

Ramilândia

Santa Terezinha de Itaipu

São Miguel do Iguaçu

Serranópolis do Iguaçu



10ª Regional de Saúde – Cascavel

Municípios de abrangência

Anahy

Boa Vista da Aparecida

Braganey

Cafelândia

Campo Bonito

Capitão Leônidas Marques

Cascavel

Catanduvas

Céu Azul

Corbélia

Diamante do Sul

Espigão Alto do Iguaçu

Formosa do Oeste

Guaraniaçu

Ibema

Iguatu

Iracema do Oeste

Jesuítas

Lindoeste

Nova Aurora

Quedas do Iguaçu

Santa Lúcia

Santa Tereza do Oeste

Três Barras do Paraná

Vera Cruz do Oeste

13ª Regional de Saúde – Cianorte

Municípios de abrangência

Cianorte

Cidade Gaúcha

Guaporema

Indianópolis

Japurá

Jussara

Rondon

São Manoel do Paraná

São Tomé

Tapejara

Tuneiras do Oeste



17ª Regional de Saúde – Londrina

Municípios de abrangência

Alvorada do Sul

Assaí

Bela Vista do Paraíso

Cafeara

Cambé

Centenário do Sul

Florestópolis

Guaraci

Ibiporã

Jaguapitã

Jataizinho

Londrina

Lupionópolis

Miraselva

Pitangueiras

Porecatu

Prado Ferreira

Primeiro de Maio

Rolândia

Sertanópolis

Tamarana

18ª Regional de Saúde – Cornélio Procópio

Municípios de abrangência

Abatiá

Andirá

Bandeirantes

Congonhinhas

Cornélio Procópio

Itambaracá

Leópolis

Nova América da Colina

Nova Fátima

Nova Santa Bárbara

Rancho Alegre

Ribeirão do Pinhal

Santa Amélia

Santa Cecília do Pavão

Santa Mariana

Santo Antônio do Paraíso

São Jerônimo da Serra

São Sebastião da Amoreira

Sapopema

Sertaneja

Uraí

20ª Regional de Saúde – Toledo

Municípios de abrangência

Assis Chateaubriand

Diamante d’Oeste

Entre Rios do Oeste

Guaíra

Marechal Cândido Rondon

Maripá

Mercedes

Nova Santa Rosa

Ouro Verde do Oeste

Palotina

Pato Bragado

Quatro Pontes

Santa Helena

São José das Palmeiras

São Pedro do Iguaçu

Terra Roxa

Toledo

Tupãssi

2ª Regional de Saúde – Curitiba

Municípios de abrangência

Adrianópolis

Agudos do Sul

Almirante Tamandaré

Araucária

Balsa Nova

Bocaiúva do Sul

Campina Grande do Sul

Campo do Tenente

Campo Largo

Campo Magro

Cerro Azul

Colombo

Contenda

Curitiba

Doutor Ulysses

Fazenda Rio Grande

Itaperuçu

Lapa

Mandirituba

Piên

Pinhais

Piraquara

Quatro Barras

Quitandinha

Rio Branco do Sul

Rio Negro

São José dos Pinhais

Tijucas do Sul

Tunas do Paraná