O Desfile em Homenagem aos 75 anos do município de Cambé será realizado neste domingo (09). Em decorrência das festividades, algumas ruas do centro da cidade serão interditadas das 7h às 12h. A Rua Pará e a Rua Portugal continuarão fechadas para passagem de automóveis até as 18h, por conta da festa das crianças. O desfile se concentrará na Avenida Inglaterra a partir das 9h.

Durante o desfile as seguintes ruas estarão fechadas para a segurança da população: Rua Portugal, Rua Otto Gaertner, Rua Pará e Rua Holanda. A Rua França será interditada até o início da Rua Espanha. Além disso, na Rua Equador, Travessa Rui Barbosa, Travessa Duque de Caxias, Rua Espanha, Avenida Canadá e Rua Dinamarca também será proibida a passagem de veículos. A Avenida Inglaterra será interditada a partir da Rua Bélgica à Rua Dinamarca.

De acordo com o diretor de trânsito de Cambé, Fausto Anami, o transporte público continuará circulando durante o desfile pelas ruas paralelas à Avenida Inglaterra. “O ônibus vai seguir pela Rua Belo Horizonte até o terminal e vai descer a Pará até a Avenida Inglaterra e ali estará impedido, por isso ele irá seguir pela Rua Dinamarca após fazer o contorno na Avenida Inglaterra”, detalha.