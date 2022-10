Duas atletas cambeenses de taekwondo foram classificadas para os Jogos Escolares Brasileiros, de 12 a 14 anos. Os Jogos acontecerão no Rio de Janeiro do dia 1 de novembro ao dia 15 de novembro. A modalidade taekwondo será disputada entre o dia 1 e o dia 5. As atletas Rafaela Lare Gaspar e Melissa Hikari Muraoka conquistaram vagas na seleção paranaense escolar.

O treinador Daniel Mizokami, conta que os Jogos Escolares do Paraná aconteceram em julho em Campo Mourão. “Os campeões de cada categoria, cinco no feminino e cinco no masculino, garantiram vagas na seleção paranaense escolar, para disputar os Jogos Brasileiros”, explica. Mizokami também foi convocado como técnico da equipe paranaense nos Jogos.

O treinador comemora a conquista das atletas. “Ficamos muito felizes pela convocação, vemos que estamos no caminho certo, continuaremos nossa preparação até o dia da competição e esperamos trazer bons resultados e novas experiências”, destaca.

Rafaela treina no Centro de Treinamento André Almeida sob supervisão de André Almeida e Melissa na Praça CEU com o professor Daniel Mizokami.