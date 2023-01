O vereador Tokinho – Leonildo Aparecido Julião ( PTB) assumiu como presidente da Câmara Municipal de Cambé. A eleição aconteceu na Sessão Ordinária em 21 de dezembro de 2022 e definiu a composição da mesa diretora para o biênio 2023 e 2024.

A Câmara, sob minha gestão, vai continuar trabalhando em parceria com o prefeito em tudo que for pelo bem da nossa cidade e sua população. Isto não significa concordar com tudo que o executivo propuser. Estamos falando de uma independência responsável e que honre os votos que nos elegeram”, salientou o presidente eleito.

Mesa Diretora 2023/2024

Presidente: vereador Tokinho – Leonildo Aparecido Julião ( PTB); Vice-presidente: vereador Galego- Isaías Proença de Farias( União Brasil); Primeiro Secretário: Dr. Fernando Lima ( União Brasil), Segundo Secretário: Jefferson Guedes ( União Brasil).