VÍDEO – Câmera flagra tentativa de assalto a mulher no Jardim Silvino em Cambé

Uma câmera de segurança registrou uma tentativa de assalto na manhã desta segunda-feira (14/06), na Rua Zacarias de Goes e Vasconcelos (próximo do Colégio Manuel Bandeira) no Jardim Silvino em Cambé.

Uma mulher aguardava o ônibus quando o suspeito se aproxima e tenta arrancar a bolsa dela.

Enquanto a tentativa de roubo acontecia, um veículo passava pelo local, momento esse que o indivíduo desiste e acaba se evadindo, andando como se nada tivesse acontecido.

O assaltante fugiu sem conseguir levar a bolsa da vítima.