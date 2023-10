10 bairros estão em risco para surto de dengue; Saúde divulga calendário para mutirão de limpeza

Com as temperaturas voltando a ficar mais altas e a chuva mais intensa, uma preocupação também retorna: a dengue. Com isso, a Secretaria Municipal de Saúde Pública publicou o 6º Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa), que inclui dados colhidos entre 16 e 21 de outubro. Foi observado que o índice predial geral do município aumentou para 1,2% e 10 bairros estão em risco para surto da doença. Para combater os índices, foi divulgado também o calendário de mutirões de limpeza com início já no próximo mês.

Segundo o LIRAa, dez bairros apresentaram índice predial acima de 2%, o que significa que estão em risco para possível surto de dengue. São eles: Ulisses Guimarães (21%), Cambé III (12%), Euthimio Casaroto (7,4%), Boa Vista (6,66%), Morada do Sol (3,03%), Ana Rosa (2,94%), Centro (2,7%), Vila Operária (2,7%), Guarani (2,35%) e Ana Eliza II (2%). Os índices representam a porcentagem de imóveis com criadouros ativos do mosquito da dengue a cada 100 residências. O levantamento também identificou que a maioria deles estão em tanques, tambores, vasos de plantas e material reciclável como potes expostos no quintal.

Nelci Mariano, coordenadora dos serviços de Vigilância Ambiental, explicou que com a temperatura voltando a ficar elevada a atenção deve ser redobrada. “Com os dias mais quentes, o ciclo de vida do mosquito é mais rápido. Dependendo da temperatura da água, entre cinco a sete dias ele já nasce. É agora que precisamos estar mais atentos aos locais que tenham água ou que possam vir a acumular com as chuvas. Por exemplo, percebemos agora uma quantidade maior de focos encontrados em tanques e tambores, o que significa que a população está coletando água das chuvas, mas não estão tendo o cuidado com esses reservatórios. São detalhes assim que devemos observar para que tenhamos um surto no município”, disse.

Mutirões de limpeza

Para diminuir os índices e auxiliar a população na limpeza dos quintais, a Secretaria de Saúde informou que irá fazer mais seis mutirões de limpeza ainda esse ano. De acordo com o cronograma, no dia 11/11 o mutirão será nos bairros atendidos pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Centro e Guarani; 18/11 na região do Silvino; 25/11 no Novo Bandeirantes e Algacyr Ferreira; 02/12 no São Paulo e Santo Amaro; 09/12 no Cristal e Cambé II; e 16/12 no Ana Rosa e Cambé IV. Se atente as datas, coloque o lixo para fora no dia anterior e ajude os servidores.

“Os mutirões e todas as ações de conscientização e educação servem para prevenir que nossa população não adoeça, e que nosso município não tenha surto ou epidemia de dengue. Esse é o momento de cuidar, fazer nossa parte, para que o mosquito não nasça e atinja mais pessoas. Vamos cuidar dos nossos quintais”, disse a coordenadora.

Os levantamentos de dengue servem, principalmente, para auxiliar na tomada de decisão para diminuição dos casos da doença em Cambé, mensurar a incidência do mosquito e reforçar as ações de bloqueios como, por exemplo, os mutirões e educação em saúde, orientando a população na maneira correta de eliminar os focos e riscos à saúde.