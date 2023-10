MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEXTA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2023

Autor de chacina no Maine força megaoperação policial

Reservista do Exército cometeu massacre no Estado do Maine e se tornou procurado por policiais americanos e canadenses

Centenas de policiais, estaduais e federais, incluindo canadenses, foram usados na caçada ao homem que matou 18 pessoas e feriu outras 13 em Lewiston, cidade de 37 mil habitantes, no Estado do Maine, na noite de quarta-feira. O ataque, o mais mortal dos EUA neste ano, ocorreu em um bar e em uma pista de boliche. A busca ocorreu em uma região predominantemente rural e com muitos esconderijos. Autoridades mandaram fechar escolas, comércio e ordenaram que as pessoas ficassem trancadas em casa em cidades em um raio de 80 quilômetros dos ataques. A polícia identificou o atirador como Robert Russell Card II, de 40 anos. Registros do Pentágono apontam que ele passou mais de duas décadas como reservista do Exército americano. Moradores foram instruídos a não abordar o sujeito “em nenhuma circunstância”. Autoridades postaram uma foto de Card vestindo um moletom marrom com capuz e carregando um rifle semiautomático de estilo militar. (Estado)

A tributação seletiva de produtos nocivos

A saúde e o orçamento públicos agradecerão se os impostos seletivos puderem de fato ser aplicados, entre outros, a agrotóxicos, refrigerantes e alimentos ultraprocessados (Valor)

Por que a inteligência artificial está afetando as relações humanas, a empatia e a solidão

A tecnologia de interação entre máquina e ser humano se aperfeiçoa e oferece conforto, mas a sensação de isolamento cresce na mesma medida (Valor)

PORQUE NÃO AS DROGAS

‘Todos os dias vejo casos extremos’, diz o psiquiatra Ronaldo Laranjeira, que é contra descriminalização da maconha. Segundo o médico, a erva traz problemas mentais e as experiências internacionais de descriminalização são mal-sucedidas (Valor)

O ESTADO DE S.PAULO

Transporte já usa 20% de combustíveis renováveis

Biocombustíveis: o eixo da estratégia de descarbonização

STF autoriza banco a tomar imóvel de devedor sem decisão judicial

Especialistas veem risco de taxação de aplicações ir parar na Justiça

Confaz anuncia alta do ICMS para combustíveis

Minério e petróleo reagem a ‘imposto do pecado’

Lira e Haddad vão discutir subvenção do ICMS

Economistas se dividem entre ‘texto possível’ e temor de mais concessões

Analistas criticam volume de exceções

Israel usa tanques e soldados em sua maior operação por terra em Gaza

Fim de órgão de controle preocupa imigrantes

O recado de militares e polícia que levou à devolução de armas

Deic identifica dois suspeitos de tentar vender as armas

Uma geração nem nem da era petista condenados

O custo político da reforma possível

Exército pede a prisão de 6 suspeitos de furto de metralhadoras e pune 17

Policiais federais fazem protestos por reajuste

Cidades atingidas pela seca contratam shows de forró

O GLOBO

Estados anunciam alta de ICMS sobre combustíveis

Governo topou ‘o primeiro beijo’, diz relator

Pacheco diz que vai priorizar agenda do governo

Lira vai se reunir com Haddad para discutir projetos econômicos

STF autoriza bancos a retomar imóveis dados como garantia sem decisão judicial

Troca na Caixa dá 70% do apoio de Republicanos e PP

Reforma tributária cheia de exceções trará alíquota maior

ONU: crise ‘de proporções catastróficas’ em Gaza

Jeitinho perigoso: Brasil tem primeiros casos de falsificação e uso ilegal do Ozempic

Custo milícia: Cobrança de grupos criminosos não poupa ninguém; vai de ambulantes a empreiteiras

FOLHA DE S.PAULO

Limite de passageiros do Santos Dumont deve ficar perto de 6,5 mi por ano

Estados anunciam alta de ICMS sobre combustíveis para fevereiro

Descoberta de petróleo na Namíbia acende interesse em exploração no RS

Governo quer aprovar mercado de carbono antes da COP28

Governo deve indicar Rodrigo Alves Teixeira a diretoria do Banco Central

Lula tem apoio majoritário do centrão em1º teste da pauta econômica após dar mais poder ao bloco

Haddad pede a Lira que acelere agenda de elevação de receitas

Senado se torna campo minado para Lula com derrotas e pauta anti-STF

Centrão cobra mais verba de Lula e diz que Caixa é pouco

Na Tributária, o ideal é não ter mais mudança, afirma Appy

Decisão do Supremo aumenta segurança, dizem advogados

Bancos poderão tirar imóvel de devedor sem aval de juiz

Debate na ONU tem troca de acusações, vídeo de decapitação e ameaça do Irã

Exército prende 17 militares por furto de armas em São Paulo

Lula prometeu nos repatriar, diz brasileiro após conversa com presidente

Governo inclui Fazenda no plano de segurança no Rio

GAZETA DO POVO

CMN autoriza ampliação de R$ 5 bilhões em crédito a estados e municípios neste ano

(Perseguição política) TRE – SC adia julgamento sobre cassação do senador Jorge Seif após pedido de vista

Aprovação em queda, e ainda assim Lula só pensa em arrancar mais imposto do brasileiro. Lula está desdenhando do povo brasileiro com rejeição, a máquina pública já esta desenhada ideológica, para dar poder a ele, independente de aprovação ou eleição, daí que nem precisa mais pagar para pesquisa falsas de intenções de votos ou de aprovação, somente em época de eleição, é preciso criar folhetins.

Dino leva mais seguranças à Câmara do que à favela da Maré, critica deputado Capitão Alden

Oposição “raiz” tem 1/5 dos votos na Câmara dos Deputados

“Imposição legal”: Defesa de Daniel Silveira cobra progressão da pena ao Moraes

Pobreza, inflação: quais pontos vão influenciar o segundo turno na Argentina? Só a fraude

Filho do Requião deputado estadual questiona Governo do Paraná e Ministério da Justiça sobre uso de “software espião” da Tecnologia israelense. Este programa caça corruptos.

EUA mobilizam 900 militares no Oriente Médio para evitar escalada regional no conflito

Lotes 3 e 6 dos novos pedágios do Paraná devem ir a leilão em setembro e outubro de 2024. Rodovias já se encontram em desgastes e sem reparo, prejudicando veículos e caminhões, este atraso dos pedágios se deve a medidas judiciais acolhido por partidos da esquerda

O Congresso e os limites ao ativismo do STF

Dino defende enquadrar facções como terroristas na lei de terrorismo

Governo de Ratinho Junior é aprovado por 76,9% dos paranaenses, aponta pesquisa

Considerações perigosas

Há quanto tempo você não muda de ideia? Não reconhece um erro? Não se deixa convencer? Fatos, vence qualquer argumentos, já notou?

VALOR ECONÔMICO

Varejo vê risco no abastecimento para Black Friday e Natal com seca no AM

Com os níveis dos rios nas mínimas históricas, insumos e mercadorias não chegam nem saem da Zona Franca de Manaus, cuja logística é 95% fluvial

Para Appy, há muitas exceções, mas permitirão aprovar reforma

Secretário extraordinário da reforma tributária diz que o texto apresenta um avanço importante em relação ao que se tem hoje, mas uma piora que não é desprezível perto do que poderia ser

STF: Retomada extrajudicial de imóvel é legal

Prevista na Lei nº 9.514, de 1997, a medida é adotada nos contratos de empréstimo com previsão de alienação fiduciária, modelo de financiamento mais usado atualmente, segundo especialistas

Vale “privatizada dá lucro” pagará quase R$ 5 bi a acionistas

Conselho de administração da mineradora também aprovou o quarto programa de recompra de ações, no valor de aproximadamente R$ 10 bilhões nos próximos 18 meses

Problema da arrecadação vai além de petróleo e câmbio

Situação só não está pior porque houve uma retomada da formalização no mercado de trabalho

Estados sobem ICMS sobre combustível; medida vigora a partir de fevereiro

Alta é a primeira depois que a cobrança do imposto foi unificada em todo o país

CMN amplia em R$ 5 bi limite de crédito de Estados sem aval da União

Agora unidades da federação podem contrair empréstimos totais de até R$ 18 bilhões por ano sem garantias do governo federal

‘Círculo vicioso’ de dívidas alimenta alta da inadimplência

Pagamentos em atraso crescem 60% desde 2019; expansão do endividamento é de 33%, puxada por empréstimos de curto prazo

Confiança do comerciante tem maior queda desde início do ano

Índice da CNC mostra recuo 3% em outubro ante setembro. Está ruim, mas pode ficar pior.

Tributação das offshores surpreende pela demora

Vantagens do mecanismo para quem tem bolso para usá-lo não desaparecem com o tributo

Com preços defasados, faltam combustíveis nos postos na Argentina

A escassez de dólares, a baixa produção interna de biocombustível e o aumento da demanda por causa do início do plantio da soja geram a escassez. Ainda tem os que acreditam na continuidade deste governo através do Massa, que seria o mais do pior do mesmo.

MPF amplia fiscalização do gado na Amazônia

Auditoria sobre a conformidade socioambiental da compra de gado bovino incluiu pela primeira vez outros Estados além do Pará e empresas não signatárias do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2018

Produção agroindustrial sobe 2,5%

Avanço de 6,2% do grupo de alimentos e bebidas mais do que compensou o recuo de 1,7% do segmento de não alimentícios

Receita da cadeia de soja deve recuar 22% este ano

O PIB total da cadeia da soja e do biodiesel deve crescer 20,72% em volume neste ano, segundo levantamento realizado pelo Cepea, em parceria com a Abiove

Banco pode retomar imóvel de devedor sem aval da Justiça

Entendimento do STF foi tomado por maioria de votos