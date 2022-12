A Prefeitura de Cambé vai estar fechada no dia 26 de dezembro (segunda-feira) por conta das celebrações do Natal, comemorado no dia 25. De acordo com o Decreto n°677/22, o expediente também será interrompido no dia 02 de janeiro. Nas datas, apenas os serviços essenciais vão funcionar. Confira na sequência:

Unidades Básicas de Saúde

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade vão estar fechadas no dia 26 de dezembro e no dia 02 de janeiro. Quem precisar de algum atendimento de urgência e emergência deve ir até uma das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da cidade: UPA do Jardim Tupi (Rua Carajás, 479) e Pronto Atendimento 24 Horas Maria Anideje (Rua Londrina, esquina com Rua Antonina, no Jardim Ana Eliza).

Coleta de lixo

A coleta de lixo vai funcionar normalmente em todas as regiões da cidade nos dois períodos: em alguns bairros, a coleta passa durante a manhã, a partir das 7h; e em outros, à tarde, a partir das 17h.

Cemitério

O Cemitério Municipal Padre Symphoriano Kopf vai estar aberto no dia 26 e no dia 02, das 8h às 18h.

Iluminação Pública

As equipes responsáveis pelos reparos na iluminação das vias e praças da cidade vão atender as solicitações feitas até a sexta-feira (dias 23 e 30) na segunda-feira, mas novos pedidos só poderão ser feitos a partir da terça-feira (dias 27 e 03) pelo telefone 0800 4000 116.

Comércio

O comércio varejista da cidade vai funcionar normalmente no dia 26 de dezembro, das 8h às 18h. Já no dia 02 de janeiro, o comércio estará fechado por conta da troca feita pelo setor no dia do aniversário de Cambé (11 de outubro).