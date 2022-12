A Sodexo On-site, líder mundial em serviços de alimentação corporativa e facilities, desenvolveu em parceria com a TMG – Tropical Melhoramento & Genética, uma horta orgânica na sede da empresa em Cambé, no Paraná. As hortaliças, que são cultivadas pela equipe da própria Sodexo, são consumidas no restaurante corporativo que atende colaboradores da TMG, com o fornecimento diário de alface, cebolinha, salsinha, couve, almeirão e temperos orgânicos frescos. O projeto também visa o aproveitamento integral dos alimentos produzidos, com isso, os resíduos orgânicos do restaurante são utilizados em um processo de compostagem natural cujo adubo é utilizado na própria horta.

“Este projeto faz parte de uma iniciativa da Sodexo que visa proporcionar alimentação saudável e sustentável focando no aproveitamento integral dos alimentos e destinação correta de resíduos, reduzindo o desperdício. Por mês, estimamos que estejam sendo produzidas 120 quilos de hortaliças, abastecendo o restaurante onde são servidas mais 1.650 refeições aos funcionários da TMG. Por estar situada no próprio local de consumo, conseguimos reduzir a emissão de gás carbônico que seria gerada no transporte desses alimentos”, aponta a diretora de Operações da Sodexo On-site, Katia Beal.

Para o desenvolvimento do projeto foram avaliados o espaço disponível, considerando o local mais apropriado para o cultivo, o tamanho do canteiro, os materiais e insumos necessários e as espécies das hortaliças e temperos para o plantio. Os envolvidos receberam, dos engenheiros agrônomos que atuam na TMG, orientações de segurança e métodos sustentáveis de manejo do solo. Desde o início do projeto, a Sodexo também vem realizando uma análise da produtividade da horta, bem como do cronograma de acordo com as estações do ano.

“A inserção das hortaliças estimulou não só a curiosidade dos funcionários, mas também ajudou a reforçar a necessidade de uma alimentação mais equilibrada. É importante que os colaboradores da TMG saibam que estão consumindo um alimento produzido localmente e que esse projeto também contribui de forma positiva com o meio ambiente, já que o resíduo, usado como adubo, tem seu destino correto”, afirma Iratan Pedro Almeida Rugila, analista administrativo de Facilities da TMG.

SOBRE A SODEXO ON-SITE BRASIL

Com 56 anos de expertise em todo o mundo – mais de 40 anos só no Brasil –, a Sodexo On-site Brasil é líder em serviços de qualidade de vida, oferecendo uma ampla gama de soluções integradas que contribuem para o bem-estar e eficiência de diversas organizações e instituições em todo o País. Sustentada pelos valores espírito de equipe, espírito de serviço e espírito de progresso, a trajetória da Sodexo é marcada pelo propósito de melhorar o dia a dia das pessoas em todos os sentidos. Presente em todo o território nacional, opera com uma plataforma global de alimentação e facilities management, responsáveis pela padronização de serviços, treinamentos, segurança do trabalho, segurança dos alimentos e auditorias técnicas. Tudo para oferecer de forma especializada e integrada as melhores soluções, com equipes de profissionais preparados e experientes em diversas áreas de atuação.

https://www.linkedin.com/company/sodexo/

https://web.facebook.com/sodexoservicos

https://www.instagram.com/sodexoservicos/