Policiais militares da ROTAM de Cambé, soldados Mandelli, Chanan, e Guilherme, realizaram uma ação de patrulhamento na Rua Manoel Pedro Macedo, no bairro Sabará em Londrina, no dia 30 de janeiro de 2023 por volta das 18h30. Durante a patrulha, os policiais perceberam sinais de nervosismo de um condutor de uma motocicleta vermelha, o que os levou a suspeitar da atitude do indivíduo. Diante disso, foi dada a ordem de abordagem com uso de sinais luminosos e sonoros, mas a ordem não foi obedecida. Em seguida, foi iniciado um acompanhamento tático, sendo informado a outras viaturas sobre o ocorrido.

Ao checar a placa da motocicleta, a central de informações confirmou que o veículo era produto de furto. Durante o acompanhamento, o condutor perdeu o controle da motocicleta e caiu em um fundo de vale. A equipe policial desembarcou e conseguiu deter o indivíduo, que se revelou ser menor de idade. Ao checar a placa novamente, foi confirmado que a motocicleta estava com um alerta de furto.

O menor foi apreendido por crimes equivalentes de receptação e desobediência, e o veículo recuperado. Ambos foram entregues na central de flagrantes de Londrina. O resultado da ação foi de 1 veículo recuperado e 1 menor apreendido.