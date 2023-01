Na tarde deste domingo (29/01), por volta das 16h20, Socorristas do Siate foram acionados para deslocarem até a Rua Taubaté no Jardim São Paulo em Cambé, para atender a um incidente com uma pessoa em meio líquido.

De acordo com as informações iniciais, a vítima era um bebê de 3 anos de idade, do sexo masculino.

Infelizmente, a equipe chegou ao local e confirmou que o menino havia sofrido afogamento na piscina. Ele foi retirado do espaço e levado imediatamente a um hospital da região, onde foi avaliado com ferimentos moderados. O médico do Samu prestou atendimento ao menino, que estava consciente e orientado.

A equipe de busca e salvamento agiu rapidamente e profissionalmente e conseguiu salvar a vida do bebê, que encontra-se estável.