A programação litúrgica do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, traz atividades na próxima quinta (2) e sexta-feira (3), com missas e bênçãos abertas ao público. No dia 2 de fevereiro, a Igreja Católica comemora a festa da apresentação do Menino Jesus no templo. E no dia seguinte, é a vez de celebrar São Braz, o santo padroeiro da garganta, os otorrinolaringologistas e dos pecuaristas e atividades agrícolas.

“Aqui na Casa da Mãe Padroeira, vamos abençoar e celebrar essas datas, que são muito importantes na crença popular. Então, teremos missas e bênçãos para o povo de Deus”, convida o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário. De acordo com ele, todos estão convidados, já que as atividades são abertas a todos os fieis católicos e a quem se sentir convidado.

Na quinta-feira (2), haverá missa com bênção de velas às 7h e às 12h10. A data rememora o dia em que Jesus, ao completar 40 dias de vida, foi levado por sua família ao Templo de Jerusalém. Na Lei de Moisés, em vigor àquela época, o filho primogênito deveria ser consagrado ao Senhor nessa fase. A bênção das velas, segundo o padre, é por conta da celebração de Nossa Senhora das Candeias. “A festividade celebra o trajeto de Maria até o templo, devoção que, mais tarde, passou a ser acompanhada por fieis que portavam velas acesas”, diz.

Esse título de Maria é muito celebrado em Portugal e no Brasil, embora tenha surgido nas Ilhas Canárias, em 1400, local de onde é padroeira. “O povo brasileiro tem uma devoção especial a esse título, chamado por aqui também de Nossa Senhora da Luz, da Purificação ou da Candelária”, explica o padre Rodolfo.

Já na sexta-feira (3), é a vez de celebrar São Braz. Haverá missa e bênção da garganta em três horários no Santuário: 7h, 15h e 19h. “Essa é a data em que se acredita que o santo tenha sido martirizado, ainda no ano de 316, numa época em que os cristãos eram perseguidos por sua fé”, observa o pároco. Médico, Braz era considerado um homem puro e santo, por isso havia sido escolhido para ser bispo, ou seja, um líder religioso de uma determinada localidade. Desde que era vivo e, com mais intensidade após seu martírio, as pessoas a ele recorriam em busca de curas para o corpo e para a alma.

Via: Fábio Luporini