No dia 29 de janeiro de 2023, às 20h00min, houve um acidente de tombamento na Rodovia Estadual PR 986, no Km 5 + 500m, município de Rolândia. Segundo informações obtidas no local, o caminhão VW/19.320 estava trafegando acompanhado pelo semi-reboque no sentido de Cambé a Rolândia quando tombou na margem direita da via.

O condutor masculino de 32 anos foi encaminhado para o Hospital São Rafael de Rolândia. O tempo estava chuvoso e a pista era dupla, com placas de velocidade indicando uma velocidade máxima permitida de 90 km/h.

O atendimento foi realizado pela PMPR, CPE, BPRv, 2ªCia e PRv ROLÂNDIA. É importante ressaltar que a direção segura e consciente é fundamental para evitar acidentes de trânsito, especialmente em condições adversas, como chuva.