A ACIC – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAMBÉ emitiu uma nota na noite desta quarta-feira (01/07) em que recomenda que os comerciantes de Cambé mantenham seus comércios abertos conforme o decreto municipal.

Porem em contato com a prefeitura de Cambé foi esclarecido que esta é uma decisão da Associação Comercial, pois o decreto é estadual e a fiscalização e sanções ficam a cargo da Polícia Militar e demais Órgãos do governo do Estado.

Veja na integra a note enviada pela ACIC.

NOTA DE ESCLARECIMENTO: SOBRE FECHAMENTO DO COMÉRCIO LOCAL

A ACIC COMO ENTIDADE REPRESENTATIVA DA CLASE EMPRESARIAL, VEIO A PÚBLICO NO DIA DE HOJE (01/07/2020/) PELA MANHÃ, SE MANIFESTAR QUE É CONTRÁRIO AO DECRETO ESTADUAL N 4942/2020, E DE TODAS AS MEDIDAS ANUNCIADAS QUE IMPÕE NOVO PERÍODO DE QUARENTENA COM O FECHAMENTO DO COMÉRCIO DA REGIÃO E DA NOSSA CIDADE DE CAMBÉ, POR 14(QUATORZE) DIAS E PODENDO SER PRORROGADO POR MAIS 07 (SETE) DIAS.

EM NOVAS TRATATIVAS COM A PREFEITURA, NOS POSICIONAMOS PELA CONTINUIDADE DO COMÉRCIO ABERTO , MESMO TENDO O DECRETO ESTADUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO.

ASSIM, PEDIMOS AOS COMERCIANTES QUE MANTENHAM SUAS LOJAS/COMÉRCIOS ABERTOS, SEGUINDO O DECRETO MUNICIPAL , DAS 10:00 ÀS 16:OO HORAS, ATÉ NOVAS DELIBERAÇÕES.

NOSSA LUTA CONTINUARÁ EM BUSCA DA DEFESA E PERMANÊNCIA DO COMÉRCIO ABERTO, MESMO SEGUINDO ÀS RESTRIÇÕES DE SAÚDE PELA COVID 19, EM TODAS AS INSTÂNCIAS QUE FOREM NECESSÁRIAS.

ATENCIOSAMENTE,

ACIC – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAMBÉ-PR