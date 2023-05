Acidente com capotamento deixa vítimas em Sertanópolis

Sertanópolis, PR – Um acidente envolvendo a saída de pista seguida de capotamento deixou várias vítimas na tarde de mingo (28) na PR 090, km 403. O veículo envolvido é um VW/Gol com placas de Sertanópolis, que acabou capotando em uma plantação de milho.

O condutor do veículo, identificado como R.C.C., de 18 anos, foi encaminhado ao hospital de Sertanópolis com ferimentos. Além dele, os passageiros M.V.S.N., 18 anos, G.H.S., 20 anos, e J.C.C.S., 17 anos, também foram levados ao mesmo hospital com ferimentos.

O teste de etilômetro não pôde ser realizado no condutor do veículo, uma vez que ele se encontrava hospitalizado. As condições climáticas no momento do acidente eram boas, e a pista, de perfil declive, é classificada como pista simples.

A Polícia Militar do Paraná, através do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), atendeu a ocorrência, e o veículo foi liberado ao pai do condutor após a regularização de débitos. As autoridades estão investigando as circunstâncias que levaram ao acidente.