MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEGUNDA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

Será? Reforma tributária pode sair neste semestre, diz Appy

Queimando gordura: Apesar da queda de receita, Estados dão aumento a servidores

Limite no cartão: Mudança na tributação de itens como gasolina explica queda na receita

Infraestrutura à mingua

Semana com marco temporal e Ferrogrão em Brasilia

Expansão nos extremos

Saída do CAR do Meio Ambiente divide o agro

Criptomoeda criada pelo ChatGPT tem valorização imediata de 776%

PLCa 29/2017: Cautela e canja nunca fizeram mal

Fundo imobiliário a longo prazo traz mais dividendos

Deputado Alex Manente (Cidadania /SP), gasta R$ 240 mil em papéis e pastas no mês

O GLOBO

Recursos escassos: Produção de petróleo terá pico em 2029 e entrará em declínio

Déficit no caixa: Petrobras tem de cortar preço em 14% para compensar volta de impostos

PEC anistia multas por gastos com avião até salário

Esquerda pressiona Lula, se divide e causa desgaste para o Planalto

Em semana decisiva, MPs perdem validade na quinta

Sem direção: Silêncio do governo sobre projetos simbólicos abre novo foco de insatisfação no Congresso

FOLHA DE S.PAULO

Mercado já faz as apostas para queda da Selic

Congresso propõe correção maior da tabela do IR com isenção de até R$ 5.280

Juízes proíbem que clínicas peçam reembolso a planos

Coisa oculta: Moraes segura informações sobre 8/1 e descumpre promessa a CPI no DF

Sob pressão com MPs, governo tenta decreto para manter programa

Esquerda e direita no Brasil dirigem o mesmo trem colonialista

VALOR ECONÔMICO

Cresce número de empresas que vendem ativo para reduzir dívida

De janeiro a abril, 48,6% dos negócios tinham esse perfil

Aumenta fusão e aquisição no agronegócio

Entre janeiro e abril, houve 17 transações no segmento envolvendo ao menos R$ 1 bilhão, valor superior ao de todo o ano passado, segundo a consultoria Kroll

Marco temporal é foco de tensão

Corte avalia ação envolvendo a Terra Indígena Ibirama-Laklãnõ, em Santa Catarina, mas a decisão terá repercussão em todos os processos do tipo no Brasil

Sindicato sugere incentivo também para ônibus e caminhões

Metalúrgicos do ABC veem situação mais crítica nas montadoras de veículos pesados, cujas vendas caíram mais de 20% de janeiro a abril

Citi eleva PIB em 2023, mas vê riscos para inflação e juros

Mercado de trabalho também deve piorar, prevê Leonardo Porto, economista-chefe do banco

IBGE faz 87 anos sob signo do censo ‘sem fim’

Órgão perdeu mais de 2 mil funcionários do quadro efetivo nos últimos anos

Esvaziamento do Meio Ambiente deve ser mantido

Tendência de retirar poderes dos ministérios de Marina Silva e Sonia Guajajara deve ser confirmada no plenário

Lira se irrita com a falta de articulação política do governo

Presidente da Câmara diz que após aprovação do arcabouço fiscal não haverá vida fácil e elogia atuação de Haddad

Quando a esquerda governa

Acordo sobre teto da dívida eleva risco de recessão nos EUA

Gastos federais, que vinham dando suporte à expansão da economia serão limitados aos níveis de 2023 no próximo ano

Sistema: Quando a máquina pública (e justiça) é usado para se manter no cargo. Erdogan é reeleito e governará a Turquia até 2028. Com mais de 99% das urnas abertas, resultados não oficiais das agências de notícias apontavam Erdogan com 52% dos votos, ante 48% de seu adversário, Kemal Kilicdaroglu

Transporte rodoviário pede isonomia com aéreas

Congresso Nacional aprovou na semana passada a isenção do PIS e Cofins das passagens de avião até 2026

Importação de encomenda de pequeno valor cai 20% em abril

Analistas do Santander relacionam dado divulgado pelo BC com a crescente preocupação do consumidor sobre tributação ou não dos itens

Escassez de talentos faz companhias investirem em qualificação

Com dificuldade para recrutar fora, cresce preparação de funcionários para a liderança

A vida na era das demissões em massa

A colunista Pilita Clark escreve sobre as reviravoltas da vida profissional, que podem surpreender positivamente

Um outro Brasil apesar dos poderes

Perspectiva favorável aguça apetite de investidores por empresas do campo

De janeiro a abril, foram 17 negócios que movimentaram R$ 1 bilhão, valor superior ao de todo o ano passado, mostra levantamento da Kroll

STF julga ação que contesta cobrança de contribuição de produtor ao Senar

Em dezembro de 2022, a Corte já decidiu que a contribuição é constitucional, mas houve recursos ao acórdão firmado pelos ministros

Meta de inflação contínua ganha força no mercado

Mapeamento da Warren Rena mostra impacto limitado nas expectativas para o IPCA de 2024 se ponto central for mantido em 3%

“Bora trabalhar, se a boiada não pastar, carrapatos passam fome”