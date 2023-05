Defensoria Pública do Paraná abre posto avançado de atendimento em Cambé

Com a nomeação de 40 novos defensores públicos no Paraná, o estado ampliou seu atendimento no setor em diversas regiões e Cambé recebeu um posto avançado de atendimento da Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR), que está localizada no Fórum da cidade.

Até então, o cambeense que precisasse de atendimento nas áreas de família e sucessões; registros públicos; execução penal; criminal; infância, juventude cível e infracional tinha que ir até a sede de Londrina. Mas a partir dessa semana, os serviços podem ser feitos em uma sala, no Fórum, localizado na Avenida Roberto Conceição, 532, de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h.

A assessora jurídica Isabela Quero destacou a importância de Cambé receber o posto avançado. “A defensoria pública é um dos maiores instrumentos de acesso à justiça. Através dela, aqueles que não têm condições de pagar podem ter acesso a orientação e assistência jurídica integralmente e de forma gratuita”, afirmou.

Cambé foi escolhida para receber um posto avançado por determinação constitucional que prioriza regiões com maiores índices de exclusão social e aumento da taxa de crescimento da população, permitindo o acesso aos serviços da Defensoria.