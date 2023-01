Na manhã do dia 29 de janeiro de 2023, um acidente de trânsito ocorreu na Rua Guapore, n° 64 em Londrina. O acidente envolveu três veículos: um Honda Civic LX, cor preta, um Fiat Palio EX, cor verde, e um Fiat Palio FIRE, cor cinza.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi um choque contra um anteparo e resultou em ferimentos leves para uma pessoa, um homem de 36 anos, que foi levado para atendimento médico.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela polícia, e a circulação na área foi temporariamente interrompida para os trabalhos de limpeza e remoção dos veículos envolvidos. A polícia pede aos motoristas para evitar a área e seguir as orientações de trânsito.