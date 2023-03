Acidente de Trânsito em Cambe Deixa Duas Senhoras Feridas

Na manhã desta terça-feira, 14 de março de 2023, um acidente de trânsito ocorreu na Rua Salmos, número 1, em Cambe. O acidente envolveu um Fiat Brava conduzido uma senhora de 63 anos e a carona de 70 anos, que bateu na lateral de um ônibus da empresa Til.

Segundo informações, a condutora de 63 anos perdeu os sentidos no cruzamento e colidiu contra a lateral do ônibus. A equipe de socorristas do Siate e Samu foram chamados ao local para prestar os primeiros socorros às vítimas.

As duas senhoras foram encaminhadas para o hospital de plantão com ferimentos leves.

Este acidente serve como um lembrete da importância de prestar atenção na direção e estar atento às condições de saúde enquanto se está dirigindo. Esperamos que as vítimas se recuperem prontamente e que todos os motoristas sigam as regras de trânsito para garantir a segurança nas ruas e estradas.