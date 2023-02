No dia 08 de fevereiro de 2023, às 16:16, um acidente de trânsito ocorreu na Av. Governador Parigot de Souza, na esquina com a Av. José Carlos Muffato, em Cambe, Paraná. Uma mulher de 23 anos, identificada como M C G D P, sofreu ferimentos moderados na colisão entre uma motoneta Honda Biz 125 ES, cor preta, e um automóvel Honda Fit LX Flex, cor prata.

De acordo com a equipe de resgate, a jovem foi encaminhada para um hospital local para receber os cuidados médicos necessários. A equipe da polícia também esteve no local para investigar a causa do acidente e registrar a ocorrência.

Infelizmente, os acidentes de trânsito são uma triste realidade nas nossas ruas e estradas. Por isso, é importante que todos estejamos atentos e conscientes ao volante. A Polícia Militar do Paraná reforça a necessidade de seguir as regras de trânsito e dirigir com precaução, para garantir a segurança de todos na estrada.

Lembre-se, a vida é preciosa, dirija com responsabilidade!

AcidenteDeTrânsito #Cambe #Paraná #MotonetaHondaBiz #AutomóvelHondaFit #FerimentosModerados #PolíciaMilitarDoParaná