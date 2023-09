Acidente de Trânsito em Cambé: Mulher Sofre Ferimentos Leves em Queda de Motocicleta Honda CG 125I Fan

No dia 10 de setembro de 2023, por volta das 16:40, o Corpo de Bombeiros do 3º Grupamento (3º GB) de Cambé atendeu a um chamado de acidente de trânsito na Rua Xavantes, número 504. O incidente envolveu uma motocicleta Honda CG 125I Fan de cor preta e resultou em danos físicos para os ocupantes do veículo.

O condutor da motocicleta, um homem de 63 anos identificado pelas iniciais “M C”, saiu ileso do acidente, sem sofrer ferimentos significativos. No entanto, a passageira, uma mulher de 34 anos identificada como “N D S C”, sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento médico adequado.

O Corpo de Bombeiros de Cambé atuou prontamente para prestar assistência às vítimas e garantir que recebessem o atendimento necessário. A segurança nas estradas é uma preocupação constante, e todos devemos desempenhar nosso papel na prevenção de acidentes e na promoção da segurança no trânsito.

