DPE-PR abre Inscrições para Processo Seletivo de Estagiários em Direito em Cambé e Londrina

A Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) está oferecendo uma nova oportunidade para estudantes de Direito que desejam estagiar e contribuir para a promoção da justiça no estado. O processo seletivo, que visa formar um cadastro reserva de estagiários de nível superior, oferece vagas em Cambé e Londrina.

A DPE-PR é uma instituição fundamental para a garantia dos direitos da população mais vulnerável do estado, e esta é uma chance única para os estudantes de Direito fazerem parte dessa missão.

Requisitos e Benefícios

Para concorrer a essas vagas, é necessário atender a alguns requisitos. O candidato deve estar matriculado e com frequência regular em um curso de graduação em Direito, cursando do quinto até o oitavo período. Além disso, é importante destacar que o estagiário selecionado terá uma carga horária de 25 horas semanais e receberá uma bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 1.002,52, somada a um acréscimo de R$ 264,00 referente à ajuda de custo.

Preparação para o Processo Seletivo

A preparação é fundamental para conquistar uma vaga no processo seletivo da DPE-PR. Aqui estão algumas dicas valiosas para quem deseja se destacar:

Material de Estudo: Utilize recursos como videoaulas, PDFs e questões para aprimorar seus conhecimentos em Direito. Foque nos tópicos relevantes para a Defensoria Pública. Preparação Online: Lembre-se de que o processo seletivo inclui uma prova online e entrevistas realizadas por meio de aplicativo. Portanto, é importante se familiarizar com plataformas digitais e praticar em ambientes virtuais. Qconcursos: Considere utilizar o Qconcursos, uma plataforma abrangente para concurseiros, que oferece recursos essenciais para o estudo.

Inscrições e Avaliação

As inscrições estarão abertas a partir das 12h do dia 13 de setembro de 2023 até às 18h do dia 17 de setembro de 2023. Para se inscrever, os interessados devem preencher um formulário online.

A seleção dos candidatos será baseada em uma prova online marcada para o dia 18 de setembro de 2023, às 12h. Os dez melhores classificados no resultado preliminar serão convidados para entrevistas, que serão realizadas online através de um aplicativo a ser indicado posteriormente.

É importante ressaltar que este processo seletivo terá validade de um ano, a contar da homologação do resultado final, com a possibilidade de prorrogação por igual período.

Esta é uma oportunidade incrível para estudantes de Direito contribuírem com a Defensoria Pública do Estado do Paraná, desempenhando um papel vital na promoção da justiça e na defesa dos direitos daqueles que mais necessitam. Prepare-se e aproveite esta chance de fazer a diferença!