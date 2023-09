Operação Policial em Cambé Resulta na Prisão de Traficante e Apreensão de Drogas

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do RPA Cambé, realizou uma operação bem-sucedida no Jardim Silvino, em Cambé, no domingo, 10 de setembro de 2023. A ação visava combater o tráfico de drogas, uma prática que vinha afligindo os moradores locais, que não suportavam mais os efeitos do crime em sua comunidade.

Durante o patrulhamento na área, conhecida pelo intenso comércio de drogas, a equipe policial identificou um indivíduo que, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo. O suspeito estava sentado em um estabelecimento (bar) e foi prontamente abordado pela equipe. Durante a busca pessoal, foram encontrados em seu bolso direito da calça um maço de cigarros contendo R$ 298,00 em dinheiro e 12 porções de uma substância análoga ao crack.

Ao ser questionado, o abordado confessou sua atividade criminosa de tráfico de drogas na região. Para garantir a segurança da equipe policial, foi solicitado apoio de outra viatura. Durante as buscas adicionais, mais um maço de cigarros foi encontrado próximo a um poste, contendo 22 porções de substância análoga ao crack e 12 porções de substância análoga à cocaína. O material estava disposto de maneira semelhante ao que foi localizado com o primeiro abordado.

Diante das evidências e da materialidade do crime, o suspeito foi preso em flagrante. Seus direitos constitucionais foram explicados e ele foi encaminhado à Central de Flagrantes de Londrina, onde a autoridade competente analisaria o caso.

Resultado da Operação:

✅ 1 indivíduo maior de idade preso; ✅ 12 porções de substância análoga à cocaína apreendidas; ✅ 34 porções de substância análoga ao crack apreendidas; ✅ R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito reais) apreendidos.

Essa operação é um exemplo do compromisso da Polícia Militar do Paraná em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança e a tranquilidade das comunidades locais. A atuação eficaz das autoridades é fundamental para a manutenção da ordem pública e o bem-estar de todos os cidadãos.