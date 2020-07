Um acidente de trânsito aconteceu no início da tarde deste domingo (05/07), por volta das 12h05, na Rua Guaianases esquina com Rua Xetas no Jardim Tupi em Cambé.

De acordo com as informações, uma motocicleta HONDA/CG 125 TITAN ES de cor prata acabou batendo em uma moto HONDA/CG150 START de cor preta.

I. D. S. G. do sexo masculino de 19 anos, sofreu ferimentos moderados, O. C. também do sexo masculino de 62 anos, sofreu ferimentos graves e uma adolescente de 16 anos sofreu apenas ferimentos leves.

As vítimas foram atendidas pelos Socorristas do Siate e encaminhadas ao hospital.