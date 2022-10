Um acidente de trânsito foi registrado no início da noite desta segunda-feira (24/10), por volta das 18h15, na Avenida José Bonifácio na Vila Atalaia em Cambé.

De acordo com as informações, uma motocicleta HONDA/CG 125 FAN KS de cor preta bateu contra uma motocicleta HONDA/BIZ 125 ES de cor cinza.

Os Socorristas do Siate deslocaram até o local para atender as vítimas, dois homens, A. M. D. S. de 19 anos e A. D. S. de 30 anos. Ambos sofreram apenas ferimentos considerados leves. Uma terceira pessoa de 26 anos, também do sexo masculino, saiu ilesa.

Apesar do susto, todos passam bem.

Imagens: Arnaldo Dias