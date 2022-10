O Estado de S. Paulo

Manchete: TCU recomenda suspensão do consignado do Auxílio Brasil

Governo eleva para 5 dias prazo para liberar crédito

Mercado reduz para 5,6% projeção de inflação no ano

Equipe da Economia estuda retirar do IR dedução de gasto com saúde e ensino

O Globo

Auxílio: TCU recomenda que Caixa suspenda crédito consignado

(A esquerda) Argentina ‘falta tudo’, menos cotações do dólar

CFM revoga decisão que limitou uso do canabidiol

Militares matam líder de grupo guerrilheiro no Paraguai

Folha de S. Paulo

Salário mínimo não é bala de prata para reduzir desigualdades

Economistas veem Copom ‘anticlimático’ nesta semana com proximidade da eleição

Governo Bolsonaro indica Ilan Goldfajn para concorrer à presidência do BID

Justiça libera R$ 1,53 bilhão para pagar atrasados do INSS

Licença-maternidade será contada a partir da alta hospitalar, decide STF

Banco retoma consignado do programa social após manutenção no sistema

TCU sugere à Caixa suspensão de novos empréstimos do Auxílio

Macri reforça em livro planos de voltar ao poder na Argentina

Inep divulga locais de realização da prova do Enem 2022

Valor Econômico

Demanda por profissionais vai crescer e é desafio para setor

Número de funcionários aumentou 4% no primeiro semestre de 2022 e empresas reforçam políticas de treinamento e retenção de talentos

Sob nova direção

Um dos homens mais ricos do Reino Unido, Rishi Sunak é o terceiro premiê do país em menos de dois meses

Resultado de bancos deve desacelerar

Dinâmica deve permanecer a mesma dos últimos trimestres, com crédito perdendo um pouco de força e a inadimplência subindo levemente

Caixa tem 24 h para explicar consignado

Ministro Aroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União, sugere ao banco que suspenda os empréstimos até os documentos serem analisados

Só educação não elimina desigualdade

Apesar da melhora da oferta de ensino em todos os níveis no país, os 10% mais ricos seguem ganhando até 50% mais que a média dos 50% mais pobres para um mesmo nível de educação

De vento em popa

Enel Green Power vai investir mais R$ 2,5 bilhões na ampliação do maior parque eólico da América do Sul

EUA negam boicote a lista contra trabalho infantil

Americanos colocaram produção brasileira de açaí pela primeira vez em relação de atividades que usam crianças como mão de obra

SUS perde R$ 70 bi e está pedindo socorro

Copa do Mundo e sucesso econômico caminham juntos

Preços caem pelo 3º mês na Grande SP, mostra Fecomercio

Indicador de custo de vida mostra deflação de 0,21% em setembro

Déficit externo avança com economia melhor no governo Bolsonaro

Investimento direto quase dobra em 12 meses e supera estimativa do BC para este ano

Reservas internacionais vão ao menor nível em 11 anos

Redução de US$ 12,1 bilhões em um mês se deve à política monetária dos Estados Unidos, diz técnico do Banco Central

Bolsonaro tenta judicializar eleição e Moraes pede provas mas, além das provas, está explícito. Campanha encomenda relatório que aponta, no caso do Nordeste, desequilíbrio nas inserções de rádio.

Dados de EUA, UE e China apontam para desaceleração global

Inflação em alta e aumentos nas taxas de juro estão pesando sobre a demanda do consumidor

Sunak será premiê do Reino Unido e vê profundo desafio econômico

Rishi Sunak substituirá Liz Truss, que se manteve no cargo por apenas um mês e meio antes de renunciar

Conheça o premiê de origem indiana

Alguns conservadores consideram Sunak como ‘rico demais’ para atrair o voto do eleitor da classe média

China impõe restrições de covid-19 em Guangzhou

A cidade, importante polo industrial do sul da China, de 19 milhões de habitantes, registrou no domingo 69 novos casos

No campo, antipetismo veio antes do bolsonarismo

Presidente e candidato à reeleição ganhou de lavada no primeiro turno em várias cidades na região de Ribeirão Preto

Enel ampliará maior parque eólico da América do Sul

Complexo instalado no Piauí receberá R$ 2,5 bilhões e terá capacidade para gerar 1,3% da demanda do país

Usinas híbridas e hidrogênio verde entram no radar

Empresa italiana pretende anunciar uma nova planta híbrida grande porte no ano que vem

‘Meta caiu em um mundo de excessos’

Em carta a Zuckerberg, investidor recomenda menos recursos para o metaverso e corte de pessoal

Pix e celular empurram comércio on-line

Expansão na casa de 20% ao ano deve levar mercado brasileiro a movimentar US$ 432 bi em 2026, diz estudo

Bilionários da China perdem mais de US$ 9 bi em um dia

Desvalorização na bolsa ocorre após a confirmação de Xi Jinping para seu terceiro mandato como presidente.

Grifo: SIM, sim, no mundo comunísta existe a extrema desigualdade social, os miseráveis não contam com benefício da justiça, pelo contrário, são usado para aumentar ainda mais as riquezas dos donatários do poder. Neste mundo comunísta, é sempre beneficiado os “puxa sacos”. Já no mundo capitalista, é a meritocracia os beneficiados, nada mais justo e social.

As estratégias das empresas nos EUA diante da inflação

Iniciativas vão de repasse do aumento de custos ao preço até redução da produção, devido à queda na demanda

No vermelho, Philips demite 4 mil

Multinacional holandesa teve prejuízo de 1,32 bilhão de euros no terceiro trimestre

Extração de potássio no Amazonas é alvo do MPF

Consulta a povo indígena continua, e processo de licenciamento em Autazes ainda está suspenso

Estoques globais de arroz em queda

Diminuição da colheita na Índia prejudica relação entre oferta e demanda

Chuvas atrasam conclusão do processamento de cana

Trabalhos devem se estender até dezembro, preveem usinas

Carf segue Judiciário e afasta cobrança de INSS

Autuação fiscal cobrava contribuição previdenciária, acompanhando decisão da Justiça do Trabalho que negou vínculo de emprego

Inteligência artificial conecta caminhões e acelera a produção

Uso das novas tecnologias na indústria, transporte, cidades e agropecuária já está maduros e colhendo frutos

Metaverso e seus avatares vão redefinir modelo de consumo

Entretenimento, treinamento, educação e saúde são setores que devem aderir rapidamente à nova tecnologia