Acidente Fatal em Londrina: Colisão Transversal na BR 369 Deixa Uma Vítima

Londrina, 26 de março de 2024 – Um grave acidente ocorreu nesta terça-feira, por volta das 11 horas, no quilômetro 155 da rodovia BR 369, área próxima à cidade de Londrina, envolvendo uma carreta bitrem carregada de soja e um caminhão baú. O incidente resultou na morte de um homem de 57 anos, passageiro do caminhão baú.

De acordo com relatos preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão do tipo transversal aconteceu quando a carreta bitrem, que cruzava a via, foi atingida na lateral pelo caminhão baú. O caminhão, que seguia na direção de Londrina para Cambé, avançou a sinalização semafórica, levando ao trágico acidente.

O impacto da colisão foi tão severo que o passageiro do caminhão baú faleceu no local antes da chegada do socorro. A identidade da vítima não foi imediatamente divulgada.

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), responsáveis pela sinalização e remoção dos veículos envolvidos, bem como da Polícia Civil, Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML) compareceram ao local para as devidas providências. A confecção do Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT) ficou a cargo da PRF.

O trânsito na região sofreu alterações durante a operação de resgate e remoção dos veículos, gerando congestionamentos. As autoridades recomendam cautela aos motoristas que transitam pela área e solicitam que sigam as orientações dos agentes de trânsito para evitar novos incidentes.

A Polícia Rodoviária Federal reforça a importância do respeito às sinalizações semafóricas e demais leis de trânsito para prevenir acidentes. Investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias exatas do acidente e determinar as responsabilidades.

Este acidente serve como um triste lembrete dos riscos nas estradas e da necessidade de prudência ao volante. As autoridades locais e a comunidade de Londrina lamentam a perda e se solidarizam com a família da vítima neste momento difícil.