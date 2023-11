Acidente na BR 369 causa interdição na alça de acesso à PR 445

Um incidente envolvendo um caminhão transportando sebo bovino resultou em um acidente por volta das 15h40min no km 158 da BR 369, mais especificamente na alça de acesso à rodovia Estadual PR 445. O ocorrido, um tombamento do veículo de carga, desencadeou uma série de eventos que afetaram o tráfego local.

Segundo relatos, ao se deparar com a situação, a condutora de um veículo Citröen C3 tentou desviar do caminhão acidentado, mas perdeu o controle do automóvel, saindo do leito carroçável. O motorista do caminhão foi relatado como tendo sofrido uma fratura no braço e foi imediatamente encaminhado para atendimento no hospital Santa Casa de Cambé.

Embora a motorista do Citröen tenha recusado ser encaminhada ao hospital, a alça de acesso à PR 445 foi interditada para realizar os procedimentos necessários. Felizmente, não houve derramamento da carga nem interdição completa da BR 369, o que ajudou na fluidez do tráfego.

As autoridades estão no local coordenando o transbordo da carga e planejando a operação para destombar o caminhão, enquanto equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão presentes para orientar o trânsito na região afetada. Não há previsão imediata para a liberação da alça de acesso à PR 445, pois os procedimentos de transbordo e destombamento estão em andamento.

Pedimos aos motoristas que utilizam essa rota que estejam atentos às orientações das autoridades no local e que busquem rotas alternativas sempre que possível, até que a situação seja normalizada.

Continuaremos a fornecer atualizações conforme novas informações forem disponibilizadas.