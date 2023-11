Falta de energia afeta o abastecimento na Zona Oeste de Londrina e Sul de Cambé

LONDRINA E CAMBÉ – 19/11/2023

AVISO DE UTILIDADE PÚBLICA – Emergencial

A Sanepar informa que, neste domingo (19), a estação de tratamento de água Cafezal, em Londrina, ficou paralisada por falta de energia elétrica, provocada pelo temporal da manhã. Por esta razão, o reservatório Bandeirantes, que abastece a zona Oeste de Londrina e sul de Cambé, ficou comprometido, afetando o abastecimento nos seguintes locais:

Londrina C. Club, Vila Hípica, Jardim Jockei Club, C. H. Gávea, Jardim Olga, Jardim Messiânico, Jardim Bandeirantes, Res. Portal Dos Bandeirantes, Cj. Res. Orion, Parque Rodocentro, Jardim Arthur G. Dos Santos, Jardim Das Araucárias, Jardim Country Club, Jardim Santo Antônio, Jardim Palermo, Jardim Shangri-Lá, Jardim Do Norte, Vila Vitória, Vila Aurora, Jardim Bancários, Jardim Campo Belo, Jardim San Remo, Pq. Residencial Alvorada, Jardim Coroados, Jardim Veraliz, Vila Brilha, Jardim Baldan, Jardim Alvorada, Jardim Dom Bosco, Vila Judith, Jardim Andrade, Jardim Sumaré, Jardim Champagnat, Jardim Iguaçu, Jardim Leonardo Da Vinci, Jardim Araxá, Jardim D’ático, Parque Jamaica, Parque Residencial Pinheiros, Jardim Sabará 3, Jardim Olímpico, Jardim Colúmbia A, B, C, D, Jardim Sabará, C.H. Navelino, Antônio Vieira, Jardim Maracanã, Jardim João Turquino, Parque Universidade 1 e 2, Golden Hill Residence, Jardim Colúmbia C, Royal Forest, Gleba Esperança, Jardim Ipanema, C.H. Laurog. Da Veiga, Jardim Delta, Parque Rorocentro, Resid. Napoli, Vila Industrial Aurora, Vale Do Rubi, Jardim Hedy, Jardim Quebec, Jardim Kenedy 1, Jardim Presidente, Jardim Itamaraty, Jardim Coimbra, Pq. Res. Jan Niedziejko, Resid. Araxá 2, Jardim Versalhes 2, Jardim Tóquio, Central Park Residence, Jardim Universitário, Jardim Tamandaré, Parque Canaã, Vila Assis, Vila Pimenta, Parque Do Lago Juliana, Jardim Lima Azevedo, Jardim Montreal, Jardim Maringá, Chácaras Gomes, Colina Verde, Jardim Alto Da Colina 1, Jardim Alto Da Colina 2, Conj. Resid Água Verde, Jardim Versalhes 1, Jardim Novo Sabará

A previsão é a de que o abastecimento seja normalizado no decorrer da madrugada desta segunda-feira (20).

A Sanepar orienta a população a priorizar o uso da água para alimentação e higiene pessoal, sem desperdícios. Atividades que demandam grande volume de água devem ser adiadas.

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br