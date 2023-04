Acidente na PR 445 deixa um ferido em colisão traseira entre dois veículos

Na tarde desta segunda-feira, dia 03 de abril, a 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foi acionada para atender a um acidente na PR 445, no município de Cambé. De acordo com informações do comunicado, a colisão traseira envolveu dois veículos, sendo um Yamaha/Factor YBR125, placas de Londrina, uma Scania/R 440, placas de Itajaí/SC.

O condutor do Yamaha/Factor YBR125, um homem de 44 anos com habilitação, ficou ferido e foi encaminhado pelo SIATE ao Hospital Universitário de Londrina. Já o condutor da Scania/R 440, um homem de 56 anos, não sofreu ferimentos e teve resultado negativo no exame etilométrico, que indicou 0,00 mg/L de álcool no sangue.

Todos os veículos foram liberados no local do acidente, que foi classificado como uma colisão traseira. Segundo relatos do condutor da Scania/R 440, os doiss veículos trafegavam na mesma direção, de Londrina a Cambé, e a colisão ocorreu no km 78 da rodovia, em uma via dupla, seca, com velocidade permitida de 70 km/h.

As autoridades ainda não divulgaram mais informações sobre as circunstâncias do acidente e se houve outras vítimas. O BPRv continua investigando o caso e orienta os motoristas a redobrarem a atenção no trânsito, respeitando as normas de segurança e as condições da via.