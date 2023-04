Cambé se destaca nas competições de handebol e vôlei

No último fim de semana, ocorreu a segunda etapa do Campeonato Paranaense de Handebol Juvenil Sub-18 em Toledo. A equipe de Cambé enfrentou Telêmaco Borba e Londrina, vencendo a primeira partida por 32 a 18 e empatando a segunda em 20 a 20.

Luna foi o artilheiro do segundo jogo, marcando 7 gols, e o goleiro André Alves foi eleito o destaque da partida. Com esses resultados, a equipe de Cambé já garantiu sua classificação para a segunda fase da competição com dois jogos de antecedência. Em quatro jogos, foram três vitórias e um empate no Campeonato Paranaense Sub-18.

No mesmo fim de semana, o Cambé Vôlei Feminino disputou a etapa da Liga de Vôlei do Paraná nas categorias Sub-14 e Sub-16 em Irati. Na categoria Sub-14, a equipe enfrentou Guarapuava, Telêmaco Borba e Irati na fase de classificação e, na final, perdeu para Guarapuava, ficando com o segundo lugar. Já na categoria Sub-16, Cambé jogou com Rolândia, Telêmaco Borba e Irati na fase eliminatória e, na final, enfrentou Guarapuava novamente, terminando em segundo lugar.

Além disso, a Escola de Lutas de Cambé promoverá um workshop de judô em treinamento aberto nesta terça-feira, dia 04, a partir das 19:30, na rua Caçadores, 680, Jardim Santo Antônio. O evento contará com a orientação do sensei Rafael Varjão, especialista em luta no solo.

Com esses resultados positivos, é notável o empenho e dedicação dos atletas e professores envolvidos nas diversas modalidades esportivas em Cambé. O esporte tem um papel importante na formação dos jovens, proporcionando a eles não apenas uma vida mais saudável, mas também desenvolvendo habilidades como trabalho em equipe, disciplina e perseverança. Parabéns a todos os envolvidos!