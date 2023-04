Aterro do Lago Igapó em Londrina – Dia Internacional da Conscientização do Autismo.

Confira como foi o evento em comemoração ao Dia Internacional da Conscientização do Autismo, que aconteceu no Aterro do Lago Igapó em Londrina. O objetivo do evento foi divulgar informações sobre o TEA (Transtorno do Espectro Autista) e apoiar a inclusão social dessas pessoas na sociedade. Diversas pessoas participaram do evento e mostraram o seu apoio a essa causa tão importante. Vamos juntos construir uma sociedade mais inclusiva e respeitosa com todas as diferenças.

