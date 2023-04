Motociclista morre em acidente na PR-445 próximo da Warta.

Na tarde desta segunda-feira (03), um trágico acidente ocorreu na PR-445, próximo da Warta, resultando na morte de um motociclista identificado como Antônio Carlos da Luz, de 49 anos, também conhecido como Baianinho. O piloto colidiu frontalmente com um carro conduzido por Edineia Santos de Oliveira e Jeferson Fontes Longas, ambos de 39 anos, sendo encaminhados para o Hospital do Coração sem risco de morte.

O impacto do acidente foi tão intenso que o corpo do motociclista foi dividido em várias partes, e o que restou da motocicleta foi parar debaixo do veículo. Antônio Carlos da Luz era morador de Bela Vista do Paraíso, e seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

Para investigar o ocorrido, viaturas da Polícia Militar foram acionadas e se deslocaram para a PR-445.