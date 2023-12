Acidente na PR 445 em Cambé Deixa Três Feridos

Cambé, PR – Um acidente de trânsito foi registrado nesta sexta-feira, 29 de dezembro, na Rodovia PR 445, no município de Cambé, resultando em três feridos. O sinistro ocorreu por volta das 11:40h, sendo atendido pela Polícia Rodoviária Estadual e finalizado às 13:30h.

O acidente, classificado como um abalroamento longitudinal, envolveu dois veículos: uma Toyota Hilux, com placa de Itapoá/SC, e um Chevrolet Tracker, registrado em Varginha/MG. Segundo informações da Polícia Rodoviária, o acidente ocorreu no km 86, próximo a 800 metros da rodovia.

O condutor da Toyota Hilux, identificado como E.A. da R., de 62 anos, não sofreu ferimentos. Um teste de etilômetro realizado no local confirmou a ausência de álcool em seu organismo. O veículo foi liberado no local.

Já o Chevrolet Tracker, dirigido por P. R. P. R. de A., também de 62 anos, foi encaminhado à Santa Casa de Cambé com ferimentos. Devido à sua condição, não foi possível realizar o teste de etilômetro. Os passageiros do veículo, D.A. B. de A. (63 anos), W. Barp (31 anos) e T. A. dos S. L. (31 anos), também foram encaminhados para a mesma unidade hospitalar com ferimentos.

A análise preliminar da cena indica que o abalroamento ocorreu quando o V-1 (Toyota Hilux) trafegava no sentido Cambé a Sertanópolis e foi atingido lateralmente pelo V-02 (Chevrolet Tracker), que transitava em sua retaguarda.

As condições da rodovia no momento do acidente eram favoráveis, com a pista se apresentando simples e reta, e o tempo estava bom. O acidente resultou em uma infração do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), especificamente no artigo 162 II.

Este acidente reforça a importância da direção defensiva e do respeito às normas de trânsito, especialmente em rodovias. As autoridades continuam investigando as circunstâncias exatas do sinistro.

Reportagem por Silvio Rodrigues

Fotos: Alexandre Duarte/Duarte News