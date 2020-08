Um acidente deixou três pessoas feridas na manhã desde sábado na PR-445, entre Cambé e Londrina.

Ainda não se sabe a causa do acidente, mas o motoristas e duas mulheres que eram passageiras, precisaram ser atendidos pelos socorristas do Siate e uma ambulância do Samu também foi acionada.

O trânsito ficou lento na pista Cambé/Londrina e interrompido na pista Londrina/Cambé. O caminhão ABTR dos Bombeiros foi acionado. Uma das passageiras precisou ser retirada das ferragens do carro pelos Bombeiros.

Todos foram encaminhados à hospitais de Londrina.

Via Cobra News