Acidente de Trânsito em Cambé Envolvendo Motocicleta e Automóvel Deixa Dois Feridos Leves

Cambé, 27 de janeiro de 2024 – Um acidente de trânsito ocorreu hoje às 11:40 em Cambé, na intersecção da Rua Napolis com a Rua Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, envolvendo uma motocicleta Honda CG150 FAN ESDI preta e um automóvel Ford Fiesta Flex branco. O incidente resultou em ferimentos leves para um casal, ambos com 27 anos de idade.

Segundo o 3º Grupamento de Bombeiros (GB), que atendeu a ocorrência, a Sra. A.S.P., conduzindo a motocicleta, e o Sr. F.S.P., motorista do automóvel, sofreram ferimentos leves. Ambos receberam os primeiros socorros no local e foram encaminhados a uma unidade de saúde local para avaliação médica mais detalhada. As identidades completas dos envolvidos não foram divulgadas para preservar a privacidade.

A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada pelas autoridades competentes. Testemunhas relatam que a colisão ocorreu rapidamente, e os serviços de emergência responderam prontamente ao chamado.

Este acidente chama a atenção para a importância da direção segura e do respeito às normas de trânsito, especialmente em cruzamentos urbanos, onde o fluxo de veículos e pedestres é constante. A área do acidente é conhecida por ser um ponto de tráfego intenso, o que requer atenção redobrada dos motoristas e motociclistas.

A Polícia Militar esteve no local para organizar o trânsito e realizar os procedimentos necessários. As condições da via e dos veículos após o acidente ainda não foram divulgadas.

Este incidente serve como um lembrete para a comunidade de Cambé sobre a importância da condução responsável e do respeito mútuo na estrada, visando a redução de acidentes e garantindo a segurança de todos.