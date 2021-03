Agência do Trabalhador de Cambé disponibiliza WhatsApp para atender à população

A Agência do Trabalhador de Cambé disponibilizou um número de WhatsApp para atender à população. O atendimento funciona das 8h às 18h e o número para contato é 3174-0443. José Aparecido Rolim, secretário de Trabalho, explica que o atendimento feito pelo aplicativo de mensagens tornou o trabalho mais eficiente. “Nós conseguimos auxiliar as pessoas quanto às vagas de emprego, seguro desemprego, cursos e carteira de trabalho. Antes, as pessoas tinham que sair de casa, vir até aqui, fazer o cadastro para uma vaga de emprego, por exemplo”, esclarece.

Segundo o secretário, agora eles solicitam a vaga de interesse e o currículo do candidato, quando surge uma oportunidade na área dele, a Agência do Trabalho liga para essa pessoa e a avisa.

De acordo com Rolim, o atendimento começou no dia 23 de fevereiro e até o momento já foram recebidas quase 10 mil mensagens. “O serviço está dando muito certo, estamos conseguindo dar uma resposta rápida para os trabalhadores em todos os serviços. Estou muito empolgado com mais essa ferramenta de atendimento aqui na Agência do Trabalhador”, pontua o secretário. “O prefeito Conrado Scheller quer que o bom atendimento ao público seja a marca desta gestão, com um atendimento humanizado e que resolva os problemas da população”, reforçou.

José Aparecido Rolim ainda ressalta que ele vem respondendo pessoalmente todas as mensagens até o momento. “Toda a nossa equipe vai trabalhar no serviço, mas nesse primeiro momento eu quis responder sozinho. Dessa forma, consegui identificar quais as principais dificuldades e o que mais poderíamos fazer para melhorar o atendimento”, explica. Segundo o secretário, eles já conseguiram automatizar algumas mensagens – baseadas nas perguntas mais frequentes – e que isso vem ajudando a agilizar o atendimento.

O secretário ainda esclarece que se a população estiver com alguma dúvida a respeito de um problema relacionado ao aplicativo da carteira digital, por exemplo, pode entrar em contato com a Agência do Trabalhador pelo WhastApp. “É só tirar uma foto da tela do celular e nos encaminhar, assim vamos poder avaliar e tentar ajudar da melhor maneira possível”, conclui.

Via: Assessoria de Imprensa