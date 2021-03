Cambé vacina nesta sexta-feira (19) idosos de 77 anos ou mais

Cambé vai vacinar nesta sexta-feira (19) os idosos com 77 anos da cidade. A vacinação vai ser no modelo drive thru na Rodoviária de Cambé (Avenida Brasil, 1336 – Vila Salomé) das 9h às 13h.

Segundo a Secretaria de Saúde, não há necessidade de chegar muito tempo antes do início da vacinação, pois há vacina disponível para todos os idosos desta faixa etária que comparecerem. O idoso que não conseguiu se vacinar em fases anteriores e tem mais de 77 anos também deve ir se vacinar.

A Secretaria de Saúde ainda ressalta que a vacinação é para quem ainda não recebeu nenhuma dose do imunizante e é obrigatória a apresentação de um documento com foto, o CPF e o comprovante de residência.

