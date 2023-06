Agência do Trabalhador de Cambé (Sine) oferece vagas de emprego (15/06/2023)

Cambé – A Agência do Trabalhador de Cambé (Sine) está com diversas vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem comparecer pessoalmente na Agência do Trabalhador, localizada na Av. Inglaterra, 774, Centro.

Confira as oportunidades:

Ajudante de gasista: 1 vaga em aberto

Auxiliar de cozinha: 2 vagas em aberto

Auxiliar de escrituração fiscal: 1 vaga em aberto

Auxiliar de expedição: 1 vaga em aberto

Auxiliar de limpeza: 5 vagas em aberto

Auxiliar de linha de produção: 1 vaga em aberto

Auxiliar de manutenção predial: 1 vaga em aberto

Cabeleireiro: 1 vaga em aberto

Costureira em geral: 3 vagas em aberto

Cozinheiro industrial: 1 vaga em aberto

Ferramenteiro: 1 vaga em aberto

Mecânico de manutenção de automóveis: 1 vaga em aberto

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral: 1 vaga em aberto

Montador de arte final: 1 vaga em aberto

Montador de estruturas metálicas: 1 vaga em aberto

Operador de prensa de material reciclável: 1 vaga em aberto

Operador de telemarketing ativo: 1 vaga em aberto

Padeiro: 1 vaga em aberto

Serralheiro: 1 vaga em aberto

Supervisor comercial: 1 vaga em aberto

Técnico em atendimento e vendas: 1 vaga em aberto

Torneiro mecânico: 1 vaga em aberto

Vendedor interno: 4 vagas em aberto

Zelador: 1 vaga em aberto

Total de vagas disponíveis: 33

Os interessados devem comparecer pessoalmente na Agência do Trabalhador de Cambé, portando documentos pessoais, currículo atualizado e comprovante de residência.

A Agência do Trabalhador de Cambé reforça a importância de seguir as medidas de segurança e higiene no combate à Covid-19 durante o atendimento. As vagas são sujeitas a alterações conforme o preenchimento.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (43) 3174-0443

Portal Cambé – Informação confiável e oportunidades de emprego para a comunidade.