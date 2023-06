MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUINTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2023

O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, considerou ilegal a maneira como o chefão do PCC, Leonardo Vinci Alves de Lima foi abordado pela polícia há quatro anos e determinou sua soltura.(Valor)

Câmara aprova projeto que beneficia políticos a toque de caixa

Proposta que criminaliza discriminação “de corruptos”, e pune bancos teve 252 votos a favor e 163 contra. De autoria da filha de Eduardo Cunha proposta cria a figura jurídica da “criminalização das pessoas politicamente expostas”. Na prática, o projeto prevê punição para quem “discriminar” políticos, autoridades, seus familiares ou sócios. Foram a 252 votos a favor da medida, que agora vai ao Senado. (O Globo/Valor)

Déficit de recursos limita atuação da Defensoria Pública

Sem capilaridade no país, órgão da União só está presente em 29% das seções e subseções da Justiça Federal. (O Globo)

EUA buscam acordo com a China sobre IA militar

Às vésperas de viajar, Blinken e ministro do exterior da China mantiveram uma conversa tensa, por telefone, na qual chinês disse que EUA devem deixar de interferir “em questões internas” do país (Valor)

‘Queremos fazer do Paraná o supermercado do mundo’

Com privatização e concessões, governador Ratinho Jr. celebra onda de investimentos (Valor)

Governo avalia elevar para R$ 500 mil teto de imóvel do Minha Casa

Recursos solicitados para carros ‘populares’ já somam 30% do disponível

SP estuda PPP para moradia popular e concessões de parques

Concessão de rodovia federal deve ter pedágio sem parada

Acusação tem inverdades, diz defesa de ex-diretor da varejista

Auditorias podem perder habilitação por 20 anos

CPI mira quebra de sigilo de ex-diretores da Americanas

Varejistas se reúnem com Lula e dizem esperar corte na Selic

Haddad comemora anúncio e diz que agora ‘está faltando o BC’

BC vira regulador do mercado de criptoativos

Dólar cai a R$ 4,81 e Bolsa sobe 2% após agência melhorar perspectiva para país

Senado aprova Marcus Pestana para a IFI

GSI divulga eventos de Lula no Alvorada sem agenda privada

Tiago Gaspar: Brasil, Portugal e a luta contra a corrupção

Voto de qualidade no Carf só volta sob condições, diz relator do projeto

Minoritário da Eletrobras questiona influência da 3G Radar

Mais um El Nino

Fraude

Ministério Público pede que PR anule aval de megaobra

Professora condenada por atos diz que junho de 2013 é história ainda em curso

Governo envia ao Congresso projeto de lei que regulamenta cadeia produtiva de ouro no país

Alerta alto: Campinas e SP reforçam precauções para conter crise da febre maculosa

Depoimento de executivo é criticado por bancos

‘O inventivo só vai antecipar a venda que já aconteceria’

GM propõe, em SP, suspender contratos de 1.200 funcionários

Foz do Amazonas: Petrobras atendeu a exigências do Ibama, diz Prates

Lula decide limitar voos no Santos Dumont

Banco Central será o regulador do mercado de criptoativos

Primo pobre: Falta de orçamento atrapalha Defensoria Pública da União a atender necessitados

Ministro do STJ manda soltar líder de facção

Câmara aprova punição a quem ‘discriminar’ políticos

Cargos da Embratur vão à mesa

Waguinho recorre a Janja e Lira por ministério

108 milhões fora de casa: Guerra na Ucrânia e crise do clima causam recorde de deslocados e refugiados

