Tráfico de drogas: Entorpecentes são retirados de circulação em Cambé

Na cidade de Cambé, entorpecentes foram apreendidos e retirados de circulação durante uma operação policial realizada na tarde de terça-feira. A ação foi conduzida por membros da equipe de rádio patrulha (RPA) da Polícia Militar 11ª Cia Independente, que receberam informações de um cidadão sobre um veículo suspeito envolvido em atividades ilícitas e que teria se dirigido em direção a Londrina.

Após receberem as informações, os policiais iniciaram um patrulhamento no mesmo sentido e avistaram o veículo com as características mencionadas nas proximidades do Jardim Ana Eliza. Com o objetivo de averiguar a informação recebida, a equipe procedeu com a abordagem.

Durante a ação, o condutor do veículo, um motorista de aplicativo, foi identificado, bem como uma mulher passageira que estava transportando drogas. As partes envolvidas foram encaminhadas à delegacia de Polícia Civil de Londrina para as devidas providências legais.

A apreensão dos entorpecentes representa um importante avanço no combate ao tráfico de drogas na região. As autoridades locais reforçam o compromisso em manter a segurança e a tranquilidade da população, contando com a colaboração da comunidade em fornecer informações precisas que auxiliem nas operações policiais.

As investigações sobre o caso prosseguem, com o intuito de identificar possíveis conexões com outras atividades criminosas e desarticular eventuais redes de tráfico na região.

A população é encorajada a continuar colaborando com as autoridades, denunciando quaisquer atividades suspeitas que possam contribuir para o combate ao crime. O envolvimento ativo da comunidade é fundamental para garantir a segurança de nossa cidade.

