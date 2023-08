Agência do Trabalhador de Cambé – Vagas Disponíveis

A Agência do Trabalhador de Cambé está oferecendo diversas vagas de emprego em diferentes áreas. Confira abaixo as vagas disponíveis:

Agente Funerário

Descrição: Atender chamados para buscar corpos de falecidos que utilizam o plano assistencial, trazer para a sede, preparar o corpo, levar para casa de velório, preparar o local do velório. Deve ter habilitação B, experiência na função e ensino médio completo. Trabalho em escala 12×36.

Ajudante de Carga/Descarga

Descrição: Serviço pesado de preparo de cargas e descargas de mercadorias, movimentação em transportes, coleta e entrega de encomendas. Não exige experiência, mas requer disposição física.

Ajudante de Carga e Descarga

Descrição: Horário noturno das 17h às 23h30 de segunda a sexta-feira. Preparo de cargas e descargas de mercadorias, movimentação em transportes, coleta e entrega de encomendas.

Ajudante de Carga e Descarga

Descrição: Experiência em carteira, fundamental completo. Ajuda no preparo e envase de ração, movimentação da carga, carregamento e descarregamento no caminhão, manter o ambiente limpo e organizado.

Analista de E-Commerce

Descrição: Criação e veiculação de anúncios e campanhas promocionais em plataformas de vendas e sites. Manutenção diária das informações, atualização e verificação do correto funcionamento. Conhecimento em redes sociais e operações de e-commerce.

Assistente de Vendas

Descrição: Experiência em vendas, graduação completa. Vendas, reabastecimento e merchandising para fornecer atendimento ao cliente e aumentar o crescimento e a receita da empresa. Horário de trabalho comercial.

Atendente Balconista

Descrição: Atendimento ao cliente, venda de tintas, esclarecimento de dúvidas, carregamento de mercadorias no carro para entrega.

Auxiliar Adm PCD

Descrição: Vaga exclusiva para PCD (Pessoa com Deficiência). Auxiliar no faturamento, notas fiscais, digitalização de documentos, montagem de prontuários, tirar cópias e recolher correspondências.

Auxiliar de Almoxarifado

Descrição: Enviar e receber materiais, separar e organizar mercadorias, auxiliar na verificação e embalagem de produtos prontos, conferência de produtos recebidos e anotação dos dados em planilhas.

Auxiliar de Contabilidade

Descrição: Fornecer assistência contábil e administrativa ao departamento de contabilidade. Digitar com precisão, preparar e manter documentos e registros contábeis. Preparar depósitos bancários, lançamentos contábeis e demonstrativos.

Auxiliar de Cozinha

Descrição: Auxiliar nas diversas tarefas relacionadas às atividades do restaurante, como preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências do restaurante, entre outras.

Auxiliar de Escritório – Estágio

Descrição: Estágio para estudantes do curso de Administração. Auxiliar nas cobranças, ligar para clientes, atuar com envio de faturas e boletos bancários, entre outras rotinas de escritório.

Auxiliar de Expedição

Descrição: Auxiliar na separação, embalagem, conferência e expedição de materiais e produtos, realizar carregamento de caminhões e retirar notas fiscais junto ao faturamento.

Auxiliar de Limpeza

Descrição: Manter o local higienizado e organizado, limpar janelas, portas, estantes. Disponibilidade de horário.

Auxiliar de Limpeza

Descrição: Varrição, aspiração, lavagem e secagem de pisos, remoção de pó e sujeiras de superfícies, limpeza de banheiros e sanitários. Moradores próximos ao centro de Cambé.

Auxiliar de Limpeza

Descrição: Funções semelhantes às anteriores, porém é requerida experiência na função.

Auxiliar de Manutenção Predial

Descrição: Executar serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, hidráulica, elétrica, pintura, alvenaria, drywall, entre outros serviços relacionados.

Auxiliar de Mecânico de Autos

Descrição: Auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de veículos, envolvendo a troca de peças e limpeza de componentes, consertos, revisão de freios, direção, regulagem de motores e suspensão.

Auxiliar de Montagem Industrial

Descrição: Auxiliar em montagem/desmontagem de máquinas industriais, estruturas metálicas, leitura e interpretação de desenhos técnicos, operação de ferramentas, entre outros.

Auxiliar de Padeiro

Descrição: Auxiliar na fabricação de pães, salgados, bolos e demais produtos de padaria, manter o local de trabalho limpo e organizado.

Auxiliar de Técnico de Refrigeração

Descrição: Auxiliar o técnico em instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e climatização. Realizar limpeza de equipamentos e testes.

Caldeireiro Montador

Descrição: Montagem de tubulações industriais, preparação e montagem de estruturas metálicas, soldagem, traçagem, leitura e interpretação de desenhos técnicos.

Carpinteiro

DesDescrição: Executar trabalhos em carpintaria, confeccionar, reparar ou instalar peças de madeira, realizar leitura de projetos e medidas.

Chapeiro de Lanchonete

Descrição: Experiência na função, preparo de lanches, porções, pratos rápidos, manter o ambiente de trabalho limpo e organizado.

Como me candidato às vagas?

Para se candidatar às vagas de emprego disponíveis, é necessário comparecer à Agência do Trabalhador de Cambé, levando seu currículo atualizado, documentos pessoais (RG, CPF) e carteira de trabalho. A equipe da agência irá orientá-lo(a) sobre o processo de seleção e encaminhamento para as vagas de interesse.

Lembrando que as informações sobre as vagas podem sofrer alterações ao longo do tempo, é sempre bom verificar diretamente com a Agência do Trabalhador de Cambé para obter as informações mais atualizadas e detalhadas sobre as vagas disponíveis e os procedimentos para candidatura.