Crédito Adicional de 2,2 Milhões Possibilitará Construção de UBS na Região Noroeste de Cambé

Na noite de segunda-feira (28/08), durante a 24ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Cambé, além dos debates sobre assuntos de interesse da comunidade em geral, destacou-se a aprovação da autorização para o Poder Executivo Municipal abrir um Crédito Adicional Especial no valor de até R$ 2,2 milhões, a ser incluído na Lei Orçamentária Anual.

Esse crédito adicional será destinado à aquisição de um terreno onde será construída uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na região noroeste, com o intuito de atender os moradores dos residenciais Araucária, Cambé 3 e 5, os conjuntos habitacionais Ulisses Guimarães, Euthymio Casaroto e Mutirão, bem como os jardins Europa (1 e 2), Paraná e Terra Vermelha. O projeto agora segue para a sanção do prefeito Conrado Scheller e posterior publicação no Jornal Oficial.

Durante a sessão, os vereadores destacaram a relevância da implantação de uma UBS na região noroeste. O vereador Carlinhos da Ambulância comentou: “Aquela região está em necessidade de uma Unidade Básica de Saúde, que será de grande auxílio para milhares de moradores. Esse investimento possibilitará a aquisição do terreno apropriado.”

O vereador Odair Paviani ressaltou que a prefeitura não dispõe de um terreno de tamanho suficiente para a construção de uma UBS dessa magnitude. “Na área será instalada uma UBS de porte 3, especificamente planejada para atender a expressiva população da região noroeste”. O vereador Jota Mattos, que representa o Mutirão, também celebrou a futura instalação da nova UBS. “Esse é um pedido antigo e todos os habitantes daquela região serão beneficiados”, afirmou.

A nova UBS está planejada para ser edificada na Avenida Francisco Delgado Sanches, que se transforma na Estrada da Prata (PR-536) ao se estender em direção à zona rural.

Na mesma sessão, os vereadores também aprovaram o Projeto de Lei nº 33/2023, que estabelece o Programa de Incentivo ao Esporte Amador, popularmente conhecido como Bolsa Atleta, em âmbito municipal. Com a aprovação na Câmara e a subsequente conversão em lei, após a sanção do prefeito Conrado Scheller e a publicação no Jornal Oficial, as bolsas para atletas e paratletas serão concedidas em três categorias: Categoria Atleta Formação, Atleta Estudantil e Atleta Estadual, com valores variando entre R$ 600 e R$ 1.200.

Ademais, a Bolsa Técnico, destinada aos treinadores de atletas iniciantes em nível de base e aos envolvidos em esportes de alto rendimento, será subdividida em três níveis, com remunerações variando de R$ 1.620 a R$ 4.320. Com o intuito de viabilizar esses repasses, também foi aprovado na 24ª sessão ordinária o Projeto de Lei nº 34/2023, autorizando um Crédito Adicional Especial de até R$ 49 mil na Lei Orçamentária Anual.