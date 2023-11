Alerta de Dengue: Mutirões de Limpeza para Prevenção nas Regiões do Silvino e Boa Vista dia 18

O intenso calor e chuvas recentes reacenderam a preocupação com a dengue como um grande problema de saúde pública. O 6º Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa), realizado no mês passado, identificou 10 bairros em risco de surto da doença. Para conter esses índices, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou mutirões de limpeza a partir deste sábado (11) às 8 horas, começando pela região do Silvino e Boa Vista.

De acordo com o LIRAa, dez bairros apresentaram um índice predial superior a 2%, indicando risco de surto de dengue. Esses bairros são: Ulisses Guimarães (21%), Cambé III (12%), Euthimio Casaroto (7,4%), Boa Vista (6,66%), Morada do Sol (3,03%), Ana Rosa (2,94%), Centro (2,7%), Vila Operária (2,7%), Guarani (2,35%) e Ana Eliza II (2%). Esses números refletem a porcentagem de imóveis com criadouros ativos do mosquito da dengue a cada 100 residências, exigindo atenção especial nas próximas semanas.

A Secretaria de Saúde planeja realizar mais cinco mutirões de limpeza ainda este ano, com cronograma divulgado: Silvino e Boa Vista no sábado (18), Novo Bandeirantes e Algacyr Ferreira no dia 25, São Paulo e Santo Amaro em 02/12, Cristal e Cambé II em 09/12, e Ana Rosa e Cambé IV em 16/12. É importante seguir as datas, colocar materiais recicláveis e objetos propensos a acumular água para fora um dia antes, colaborando com os servidores.

Nelci Mariano, coordenadora dos serviços de Vigilância Ambiental, destacou a importância deste momento crítico para a prevenção da dengue no município durante o verão. “Os mutirões e ações de conscientização são essenciais para proteger nossa população e evitar surtos ou epidemias de dengue. Com o clima mais quente, o ciclo de vida do mosquito se acelera. Em apenas cinco a sete dias, dependendo da temperatura da água, o mosquito já nasce. É crucial agora que estejamos atentos aos locais com água ou suscetíveis à acumulação após as chuvas recentes. Este é o momento de cuidar, de fazer a nossa parte para impedir a proliferação do mosquito e proteger mais pessoas. Vamos cuidar dos nossos espaços ao ar livre”, ressaltou.